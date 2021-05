Chieti, la nota del Sindaco Ferrari sulla Sanità teatina

“Non getterò la spugna: le azioni istituzionali, a partire dalla partecipazione al tavolo sull’ospedale, saranno sempre più incisive”

CHIETI – “Ho preso atto della richiesta che mi arriva a mezzo stampa dall’avvocato Federico Gallucci, al quale va innanzitutto un plauso per le continue iniziative finalizzate a portare alla ribalta le annose problematiche che affliggono la sanità Teatina, soprattutto quella che riguarda i malati oncologici.

Quanto al merito, da medico ancor prima che da Sindaco, mi preme rassicurarlo sul fatto che, non soltanto non è mia intenzione “gettare la spugna”, ma anzi, la sensibilità che sino ad ora mi ha guidato nell’approccio con le importantissime tematiche sollevate dalla sua e dalle altre associazioni che meritoriamente seguitano ad interessarsi dei nostri malati oncologici, mi impongono una attività sempre più incisiva, questo nell’ambito delle mie prerogative e sempre nel massimo rispetto del protocollo istituzionale cui sono legato.

Pertanto, è mia ferma intenzione continuare ad interessarmi della procedura, che mi risulta essere stata avviata, per l’acquisto del nuovo acceleratore lineare che sarà ospitato nel reparto di radioterapia del presidio di Colle dell’Ara, come anche delle problematiche legate al recente spostamento della Chirurgia dermatologica oncologica, come anche della necessità di ribadire l’esigenza di potenziare le eccellenze che operano della sede di Ortona, a partire dalla Chirurgia endoscopica, la cui valenza mi è stata testimoniata da numerosi miei pazienti.

Mi corre, poi, di informarlo anche del fatto, che stante la notizia della recente istituzione, a cura del Magnifico rettore della Ud’A, di un tavolo tecnico consultivo composto dai primari universitari ed ospedalieri, mi premurerò al più presto di esserne parte istituzionale in rappresentanza della città, veste e occasione che certamente mi daranno la possibilità di incidere ancora meglio e direttamente per la risoluzione delle problematiche delle quali mi ha interessato.

Nel prosieguo, valuterò, comunque, la opportunità di intraprendere ulteriori iniziative istituzionali, finalizzate a garantire una sempre maggior tutela al percorso di cura che vedono purtroppo protagonisti i nostri malati oncologici”. La nota del Sindaco Diego Ferrara.