Chieti, online Giovani2030, la piattaforma governativa che parla con i giovani

L’assessore Manuel Pantalone: “Diverse le iniziative dell’Amministrazione dedicate ai cittadini fra i 14 e i 35 anni”

CHIETI – Diventa più agevole la consultazione di tutti i provvedimenti governativi inerenti i giovani, grazie al punto unico di accesso a tutte le informazioni utili nell’ambito della formazione, del volontariato, del lavoro, delle iniziative internazionali e culturali. Link per accedere al portale: https://giovani2030.it/ GIOVANI2030.it è la nuova casa digitale messa a disposizione dal Ministro Fabiana Dadone per tutti i giovani, residenti in Italia di età fra i 14 e i 35 anni.

“Condividiamo appieno questa iniziativa che invitiamo i nostri concittadini in quella fascia di età ad usare – così l’assessore alle Politiche Giovanili Manuel Pantalone – Si tratta di un viatico che siamo entusiasti di condividere anche nella nostra azione amministrativa, se, infatti GIOVANI2030 rappresenta al tempo stesso una community per lo scambio di esperienze e informazioni e anche una piattaforma di costruzione e lancio di opportunità, progetti e iniziative, dal canto nostro, appena insediati, abbiamo cercato e costruito sinergie con il mondo dell’Università, della scuola, del terzo settore, proprio per arrivare a un traguardo capace di rendere i giovani protagonisti dello sviluppo e del rilancio della città. Abbiamo diversi progetti che vanno dai campus estivi, alla nascita di una web radio che dia voce al sociale, attraverso la dimensione giovanile, ma abbiamo ben presente inoltre quanto sia importante il coinvolgimento delle fasce più giovani anche nell’ambito formativo, nonché nella programmazione degli eventi e delle iniziative che consentiranno alla nostra Città di conquistare un posto al passo coi tempi di una città europea, sia dentro che fuori dalla nostra regione”.