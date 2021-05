Pino Insegno e Nicola Oddati ospiti della rubrica di Michele Fina

REGIONE – Saranno l’attore Pino Insegno e Nicola Oddati (politico, insegnante e scrittore) gli ospiti del 59esimo incontro della rubrica “Un libro, il dialogo, la politica”, curata da Michele Fina, domenica 16 maggio alle 18. Si discuterà del libro di Oddati “La trappola del gioco” (Spazio cultura edizioni).

Sarà possibile seguire il dialogo in diretta Facebook sulla pagina Immaginaweb, e televisiva su Rete8 (sarà anche in replica martedì alle 20.20). Sarà messo a disposizione in formato podcast da Radio Immagina.