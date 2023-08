Chieti, migliora il dodicenne colpito dal fulmine: il commento di Sindaco e Giunta

Sindaco e Giunta: “Felici del miglioramento, speriamo si riprenda in fretta per andare a fargli visita a nome della città”

CHIETI – Una buona notizia! Il piccolo migliora. Abbiamo condiviso la comunicazione del bollettino medico da parte della Asl di Pescara che attesta le attuali condizioni del dodicenne colpito dal fulmine ieri sera nel campo Celdit di Chieti Scalo mentre si preparava agli allenamenti di calcio.

“Abbiamo tenuto il fiato sospeso da ieri, senza perdere i contatti con la famiglia del piccolo sperando in un lieto fine – così il sindaco Diego Ferrara e la Giunta – La notizia delle sue attuali condizioni ci riempie di sollievo e ci induce a sperare che si possa riprendere al più presto, per vederlo tornare alla sua vita normale che i fatti di ieri sera hanno stravolto. L’attenzione della città è stata tanta e commovente, noi, come ogni concittadino, abbiamo seguito minuto per minuto l’evolversi della sua vicenda, tenendoci in costante contatto anche con i medici e le strutture che lo hanno accolto e sperando in un esito positivo. Alla famiglia arrivi la nostra completa e solidale vicinanza, che manifesteremo loro a nome della città non appena il piccolo potrà ricevere visite. Continuiamo a tenere le dita incrociate perché la ripresa sia veloce e completa”.