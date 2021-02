Chieti, mercato di via Ortona in sicurezza: seconda giornata di apertura

Vendite con i protocolli di sicurezza per la struttura che ha riaperto i battenti sabato scorso. Sindaco e assessore Pantalone: “Accessi regolari e sicuri”

CHIETI – Si è svolta in sicurezza e secondo i protocolli Covid anche la seconda giornata di apertura del mercato coperto di via Ortona, tornato operativo sabato 13 febbraio, dopo i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza necessari per rendere fruibile al pubblico la struttura.

“È importante la vita che si anima intorno a questa struttura che continua la sua attività in piena sicurezza, a maggior ragione dopo i lavori di riqualificazione – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Ora è fruibile e in regola sia per chi svolge attività all’interno, che per chi la sceglie per la sua spesa.

Abbiamo operato in tempi strettissimi perché tornasse in funzione, questo ha purtroppo coinciso con il ripristino delle massime condizioni di sicurezza a causa della zona rossa, ma grazie anche al supporto della protezione civile comunale e alle rinnovate condizioni igienico sanitarie assicurate dagli interventi dei mesi scorsi, oggi il mercato è un luogo frequentabile e in regola sia con le norme di sicurezza e anti incendio che con i protocolli covid.

Da parte nostra rinnoviamo alla cittadinanza l’invito alla massima attenzione, affinché le condizioni di sicurezza siano assicurate anche da quanti frequentano il mercato”.