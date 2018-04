Chieti, interventi sulle condotte del gas-metano: i divieti

CHIETI – Proseguono a Chieti gli interventi per l’ammodernamento delle condotte nella parte bassa della città dove si sta provvedendo alla sostituzione di alcuni tratti di tubazioni del gas-metano nell’ambito del piano straordinario di ammodernamento della rete. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice sottolinea come il Comune di Chieti abbia stretto un importante accordo con 2i Rete Gas. Nella parte bassa della città l’intervento di recupero sta riguardando il completo rifacimento degli asfalti e dei marciapiedi.

INTERVENTI: ZONE INTERESSATE, DATE E DIVIETI

Nelle giornate di venerdì 6, lunedì 9 e martedì 10 aprile, dovranno essere eseguiti i lavori di collegamento delle nuove condotte in viale Benedetto Croce alle intersezioni con via Pietrocola, via Penne e via S. Francesco d’Assisi. Per consentire le lavorazioni, sono stati disposti i seguenti divieti al transito veicolare:

venerdì 6 aprile:

1) istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in via Pietrocola dalle ore 8.30 alle 18.00;

2) istituzione del divieto di transito veicolare in via Pietrocola dalle 8.30 alle 18.00;

3) istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra verso via De Virgiliis per i veicoli provenienti da via Caramanico;

4) istituzione del senso unico alternato in viale Croce in prossimità con l’intersezione con via Pietrocola dalle ore 8.30 alle ore 18.00;

5) istituzione dell’obbligo di procedere diritto verso piazzale Marconi in viale Croce per i veicoli provenienti da Madonna delle Piane.

lunedì 9 e martedì 10 aprile:

1) istituzione del divieto di sosta in via S. Francesco d’Assisi su entrambi i lati del tratto compreso tra l’intersezione con viale Croce dalle ore 8.00 del 9 alle ore 18.00 del 10 aprile;

2) istituzione del divieto di transito veicolare in via S. Francesco d’Assisi dalle ore 8.00 del 9 alle ore 18.00 del 10 aprile;

3) istituzione del divieto di sosta con rimozione in viale Croce, in prossimità dell’intersezione con via S. Francesco d’Assisi per i giorni 9 e 10 aprile dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di ciascun giorno con utilizzazione di adeguata segnaletica stradale.