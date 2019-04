Chieti, interventi sul manto stradale nel Quartiere Sant’Anna e Sacro Cuore

La prossima settimana riunione di programmazione per gli interventi di rifacimento del manto stradale a Chieti Scalo

CHIETI – L’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Di Felice, a seguito dei lavori riguardanti il rifacimento degli asfalti stradali in via Ferri, via d’Aragona, via Rossi e traverse, avviati lo scorso martedì 23 aprile, comunica che nella giornata odierna sono iniziati gli interventi di scarificazione e messa in opera del manto d’asfalto in via P.A. Valignani, via G. Nicolino e piazzale Sant’Anna.

«Gli interventi – commenta l’Assessore Di Felice – come da accordi con 2i Retegas che nei mesi scorsi ha effettuato i lavori di ammodernamento sulle condutture del gas metano in città, salvo proroghe dovute a cattive condizioni meteorologiche, proseguiranno nella giornata di domani 27 aprile e lunedì 29. Successivamente – prosegue l’Assessore – sarà ripristinato anche il tratto stradale di via E. Ianni, già oggetto di lavori lo scorso mese di febbraio, in vista del passaggio delle corse del Giro d’Italia il 17 maggio. A conclusione di tutti gli interventi verrà effettuato il rifacimento della segnaletica orizzontale.

La prossima settimana – evidenzia l’Assessore Di Felice – di concerto con l’Ufficio Tecnico e 2i Rete Gas verrà effettuato, poi, un sopralluogo congiunto al fine di pianificare gli interventi di asfaltatura stradale anche a Chieti Scalo, soprattutto nelle aree interessate dai lavori di ammodernamento delle condutture del gas, nonché deciso l’avvio dei lavori riguardanti il rifacimento dei marciapiedi di via Ferri, a ridosso dell’Istituto Tecnico Industriale “Savoia”.

Nei giorni scorsi – conclude l’Assessore – sempre nell’area del quartiere Sant’Anna, le ruspe hanno demolito i vecchi edifici situati all’interno della ex Caserma Berardi, che diventerà il primo progetto in Italia di Federal Building. L’abbattimento delle strutture esistenti, anche a seguito della proroga dell’accordo di programma per i lavori della Cittadella della Pubblica Amministrazione, sottoscritta tra il Sindaco Di Primio e il Direttore dell’Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise, Raffaella Narni, il 7 marzo scorso, consentirà la costruzione della nuova sede del Liceo Scientifico“Masci” e dell’annessa palestra oltre alla collocazione degli uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, della sala operativa della Prefettura, di un auditorium, del Polo Archivistico e spazi per altre amministrazioni».