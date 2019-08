Chieti, Giulio Ciccone sarà premiato in Comune

Il campione teatino del ciclismo riceverà il riconoscimento nel corso di una cerimonia ufficiale. Ancora da stabilire la data

CHIETI – “L’Amministrazione Comunale del Sindaco Di Primio, come sempre ha fatto in questi anni tributando il dovuto omaggio ai concittadini che danno lustro alla nostra Chieti, premierà, nel corso di una cerimonia ufficiale presso la sede municipale, il campione Giulio Ciccone per le imprese sportive compiute in quest’ultima stagione”. Lo annuncia l’Assessore allo Sport, Antonio Viola.

«Il Sindaco Di Primio ha, infatti, già contattato la famiglia di Ciccone per concordare una data per la cerimonia. Nella serata di domenica, in qualità di Assessore allo Sport e di delegato del Sindaco – prosegue l’Assessore Viola – mi sono recato a Brecciarola per portare i saluti e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale al campione teatino in occasione dei festeggiamenti di S. Bartolomeo. A tale proposito, ma soprattutto in relazione alle polemiche sollevate dagli stessi organizzatori, vorrei ricordare loro che, come stabilito dalle nuove norme, è obbligatoria la presenza della polizia municipale in occasione di eventi e i servizi resi a privati dalla Polizia municipale in occasione di eventi che non siano istituzionali vanno pagati. Anche Brecciarola è tenuta a farlo. Concludo rimarcando che, se fossimo stati interpellati, pur riconoscendo la paternità della manifestazione, avremmo contribuito alla sua organizzazione offrendo il necessario supporto logistico».

«Brecciarola non è diversa dalle altre contrade del capoluogo che provvedono a reperire i necessari finanziamenti per l’organizzazione delle proprie manifestazioni – aggiunge il Consigliere Comunale, Marco Russo – Nessuno ha mai avuto contributi da parte del Comune. Evidentemente a Brecciarola vi è qualcuno che, smanioso di rientrare in politica, la butta in una sterile polemica. Stigmatizzo infine la maleducazione degli organizzatori i quali hanno trasformato un evento pubblico e sportivo in una polemica personale. Ne è testimonianza il fatto che, pur essendo presente quale delegato del Comune, gli organizzatori si sono ben guardati dal coinvolgere l’Assessore allo Sport nella premiazione di Ciccone».