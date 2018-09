Chieti, Eventi Scalini 2018: il 15 settembre la Notte Bianca

Questa mattina la presentazione della kermesse frutto della collaborazione fra Comune e sponsor privati.Concerti, Arte, Buskers, Food, DJ Set

CHIETI – La Notte Bianca dello Scalo si svolgerà sabato 15 settembre con inizio alle 19.30 e coinvolgerà l’intero “quadrilatero” intorno piazzale Marconi (via de Virgiliis, via Scaraviglia, viale Abruzzo, viale Croce) che sarà reso pedonale per ospitare spettacoli musicali e d’intrattenimento e stand enogastronomici.

Sarà questo l’appuntamento clou del cartellone degli Eventi Scalini 2018, annunciato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dall’Assessore alle Attività Produttive, Carla Di Biase e da Cristian Rapposelli dell’Associazione di promozione culturale “Club 54”.

Assessore Di Biase “Un ringraziamento ai commercianti per il fattivo sostegno”

“La Notte Bianca si svolgerà il 15 settembre nelle quattro vie principali dell’area compresa tra la stazione e piazzale Marconi – ha ricordato l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Chieti, Carla Di Biase – voglio soprattutto ringraziare i commercianti che hanno dimostrato non solo in grande senso di appartenenza, ma anche una grande dignità perché si sono autofinanziati e autogestiti, il Comune penserà solo all’abbattimento totale della Sosap e all’allestimento della piazza centrale dove si svolgeranno due concerti nei quali rimaniamo con artisti locali. Nelle quattro vie ci saranno diversi allestimenti che vanno da dj set ad artisti di strada, a gonfiabili e stand gastronomici.

Inoltre ci saranno iniziative anche nei giorni precedenti: il 13 ci sarà il Festival degli abbracci che parte dal Villaggio Celdit e passerà a viale Benedetto Croce e terminerà a piazzale Marconi, il 14 ci sarà un incon tro di Boxe in piazza e il 16 la festa del Santo Patrono nella quale oltre alla processione si svolgerà un concerto in piazza. Gli Eventi Scalini non finiranno qua perché dal 20 al 23 proseguiremo a viale Benedetto Croce, angolo via San Francesco D’Assisi, dove verranno allestite delle serate anni ’70 e anni ’80 e sabato 22 ci sarà il concerto dei 4 Santi. Chiuderemo nel weeekend del 5, 6 e 7 ottobre con lo Street Food sempre in viale Benedetto Croce e in viale Abruzzo. C’è stato il riscontro per quanto riguarda le presenze, speriamo di andare avanti così perché Chieti Scalo risponde sempre”.

Spettacoli musicali, artisti di strada con musicisti, trampolieri, giocolieri e mangiafuoco, dj set, spettacoli di danza, stand enogastronomici, mercatini dell’artigianato, animazioni per bambini, il tutto per rendere “HEROES” (questo il nome dato alla Notte Bianca di Chieti Scalo) un format con 8 ore No Stop di musica – da quella anni 70/80, alle ‘tribute’, dal rock mediterraneo, ai ritmi latini – buon cibo e animazione.

La Notte Bianca dello Scalo sarà preceduta, domani, giovedì 13 settembre, dal “Festival degli Abbracci – AbbracciAMO Chieti” che si snoderà da piazza San Pio X (ore 22.00) a piazzale Marconi per un abbraccio collettivo.

Venerdì 14 settembre, alle ore 20.30, sempre in piazzale Marconi, si terrà un evento pugilistico organizzato dalla scuola pugilistica Diodato.

“L’evento si svolgerà sulla scorta dei format delle passate edizioni – ha spiegato Cristian Rapposelli dell’associazione culturale Club 54 – quindi avremo una chiusura al trafico nel quadrilatero intorno alla stazione. Ci saranno attività di animazione, street food e tanta musica su tutte le vie oltre ad un palco centrale, quest’anno tematizzata nel senso che è stata dedicata ad un percorso musicale della storia della musica italiana. Quindi partiamo dagli anni ’70 per arrivare ai giorni d’oggi, i gruppi che saliranno sul palco sono l’Italianità e tracciano un percorso musicale stilizzato, successivamente ci sarà il gruppo di Italia ’90 con un target di musica di anni ’80 e ’90 però con una chiave di lettura un po’ più pop.

Sulle altre vie abbiamo tantissime band anche conosciute: partiamo dai Desperados che è la cover band ufficiale italiana di Mannarino, abbiamo anche chitarristi di spessore, abbiamo gruppi Blues, insomma c’è veramente tanta roba. Sono stati riservati anche degli spazi dedicati alle famiglie e quindi ai bambini con tantissime attività, quindi andiamo all’arte di strada, alla mitomagia, trampolieri e tantissimo street food sia classico che alcune tipologie esotiche. Voglio fare un ringraziamento personale a quanti hanno collaborato per questo evento, considerando le poche risorse disponibili, ci abbiamo messo davvero le idee ed il cuore, come dice lo slogan.

Noi ci abbiamo messo il cuore e ci aspettiamo tanta gente. Un ringraziamento va anche a tuttii commercianti che hanno sostenuto questa iniziativa con le idee, con il cuore, ma anche economicamente. Chieti Scalo risponde sempre alla grande anche perché c’è un grande senso di territorialità, ci sono anche persone che vengono da fuori, non sarà sicuramente una presenza circoscritta alla cittadinanza locale, però sia Chieti Scalo che Chieti Alta rispondono sempre molto bene. Ringrazio l’Assessorato nella persona di Carla Di Biase con cui è il terzo anno che condivido questo lavoro e posso dire che anche lei ci ha messo il cuore e le capacità ovviamente perché soltanto con le idee e con il cuore non si riuscirebbe ad arrivare al raggiungimento degli obiettivi”.

PROGRAMMA

13.09.2018

CONCERTO “DESPERADOS” Cover Ufficiale Italiana di MANNARINO

Piazzale marconi inizio ore 21.00 circa

ROAD FOOD Via Avezzano – Piazzale Marconi – Colonnetta – apertura ore 19.00 circa

14.09.2018

EVENTO PUGILISTICO Organizzato da “SCUOLA PUGILISTICA DIODATO” in Collaborazione con NINO FACCIOLA’ e PELACCIA TOTO’ Decima Edizione – 2° MEMORIAL PINO BELLIA

Piazzale Marconi inizio ore 20.30 circa

ROAD FOOD Via Avezzano – Piazzale Marconi – Colonnetta – apertura ore 19.00 circa L’Evento

15.09.2018

NOTTE BIANCA CHIETI denominata “HEROES”

Inizio serata prevista per le 19.30 – chiusura tarda notte

ROAD FOOD : normal food – tipic food – special food – drink & beverage – degustazioni

Su Via Scaraviglia – Via De Virgiliis – Viale Benetto Croce – Viale Abruzzo – Via Colonnetta – Via Avezzano – Piazzale Marconi

EVENT TO :

PIAZZALE MARCONI

LIVE BAND “ITALIANITA’”

LIVE BAND “ITALIA 90”

MUSIC SET “HEROES”

VIDEO SET “HEROES”

VIA DE VIRGLIIS

LIVE BAND “EXPRESSION LATIN”

LIVE BAND “MONDOVISIONE”Cover Ligabue

DJ SET

VIA SCARAVIGLIA

LIVE BAND “STEFANO GIANNINI – GIANNI FRESCHI /Vasco Zucchero” –SPECIAL GUITAR GUEST GIULIO GALLI

LIVE BAND “CARLO SPLENDIANI & PINO BLONNA”

DJ SET

VIALE ABRUZZO

LIVE “JAZZ SET”

DJ SET

TRUCCAB

GONFIABILI

SPETTACOLI PER BAMBINI

VIALE BENEDETTO CROCE

TRAMPOLIERI LUMINOSI

MUSICI ITINERANTI E SPETTACOLI DI FUOCO

SPETTACOLO DI MAGIA

MUPPETS MASHA E ORSO – MINNIE E TOPOLINO

LIVE BAND “ITALIAN SWINGDANCE SOCETY”

DJ SET CONTEST

AbbracciAMO CHIETI – Prima città al mondo ad abbracciare per la giornata mondiale degli abbracci. RITROVO ORE 22.00 IN PIAZZA SAN PIO X e ARRIVO INTORNO ALLA MEZZANOTTE IN PIAZZALE MARCONI PER ABBRACCIO COLLETTIVO IN PIAZZA.

16.09.2018

“ARTISTI RIUNITI” Concerto dei Frontman delle migliori COVER BAND ABRUZZESI Organizzato in collaborazione con il bar “CAFFE’ DEGLI ARTISTI”

Piazzale Marconi inizio ore 21.30 circa

ROAD FOOD : Via Avezzano – Via Colonnetta – Piazzale Marconi