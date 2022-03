Chieti, da Erga Omnes un laboratorio creativo per ragazzi con disabilità

Il laboratorio creativo “Una Chiave per creare” é rivolto a ragazzi con disabilità, per la realizzazione di bomboniere solidali

CHIETI – I volontari dell’Associazione Erga Omnes organizzano, il sabato mattina, presso la sede operativa in via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino), il laboratorio creativo “Una Chiave per creare”, rivolto a ragazzi con disabilità, per la realizzazione di bomboniere solidali, facente parte del progetto “Una Chiave”, nel quale i volontari dell’Associazione si impegnano a promuovere le social skill, la condivisione di conoscenze e l’integrazione di giovani adulti con un disturbo del Neurosviluppo.

Come nasce il progetto

L’idea del progetto nasce a novembre 2017 quando l’Associazione Erga Omnes ha portato in scena presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” lo spettacolo teatrale “Christian tra la Ci e la Erre” con protagonista David Catoni ed ha organizzato, presso la stessa sede, un incontro formativo sulla sindrome di Asperger. Lo scopo è stato quello di far conoscere i Disturbi dello Spettro Autistico da vari punti di vista: sociale, medico e psicologico.

Grazie a queste iniziative molti genitori si sono fatti avanti per confessare la loro paura di essere lasciati soli dalle istituzioni e soprattutto le preoccupazioni per il destino dei propri figli.

I volontari di Erga Omnes hanno così iniziato ad organizzare attività ricreative e formative dedicate ai ragazzi con Autismo di Tipo I, basate sui loro interessi e sulla cooperazione tra volontari e utenti, allo scopo di stimolare social skill e autonomie.

Durante il corso del 2020 è cresciuto nei volontari il desiderio di ampliare il respiro del progetto organizzando gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto rivolti ai genitori e allargando il focus a utenti giovani adulti con qualsiasi disturbo del Neurosviluppo. Il progetto ha come referenti i volontari: Antonella Carone ed Ermelinda Daniele.