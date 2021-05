Chieti, le dichiarazioni del Sindaco sul futuro dell’Ospedale

“Chiederemo un incontro con la Regione, per definire un ruolo che consenta al Comune di contribuire alle scelte sull’ospedale”

CHIETI –

“Il futuro del presidio Ss. Annunziata deve essere deciso insieme alla Città, per questo chiederemo alla Regione un incontro istituzionale come Amministrazione comunale, affinché il nostro ruolo sia contemplato e contribuisca costruttivamente alle proposte e alle decisioni che riguardano il nostro ospedale.

Purtroppo non ero a conoscenza dell’incontro tenutosi sul tema, altrimenti non avrei fatto mancare la voce della città. Però sono perfettamente conscio del ruolo che il Comune deve avere in merito alle scelte che riguardano il presidio e di questo chiederò di parlare all’assessore regionale alla Sanità, in un incontro in cui siano coinvolti anche i dirigenti del Dipartimento regionale in grado di darci informazioni e lumi sulle intenzioni della Regione circa l’ospedale.

Questo perché ritengo che qualunque rotta ci si avvii a stabilire, debba essere nota e condivisa con la città e con il territorio, per avere chiaro il porto di approdo e il viaggio da fare. A tal proposito, come città capoluogo che ne detiene la presidenza, stringeremo anche i tempi dell’Assemblea dei sindaci, affinché sia al più presto ricostituito il Comitato ristretto dei sindaci della Asl; che è un organismo che non può più mancare, vista l’entità degli argomenti che riguardano la sanità e l’emergenza covid e che è un organismo che deve essere investito di un tema qual è lo stato del presidio ospedaliero della città capoluogo, il suo futuro e le conseguenze sui servizi alla comunità delle scelte di cui abbiamo avuto modo di apprendere a mezzo stampa”.