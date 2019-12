Chieti, contributo canoni di locazione 2018: domande entro il 22 gennaio

CHIETI – L’Assessore alle Politiche per la Casa, Maria Rita Salute, rende noto che, sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Chieti, è stato pubblicato l’avviso pubblico per accedere alla formazione di graduatorie finalizzate alla concessione di contributi per i canoni di locazione sostenuti nell’anno 2018.

Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti a Chieti in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale aventi i requisiti previsti ed espressamente indicati nell’avviso.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune, disponibile presso l’Ufficio Politica per la Casa – sede Comunale di viale Amendola n.53-, nonché scaricabile, unitamente all’avviso pubblico, sul sito istituzionale www.comune.chieti.gov.it alla sezione “Concorsi, bandi, gare e avvisi” voce “Concorsi ed avvisi pubblici”.

Le domande dovranno essere depositate, pena l’esclusione, entro il 22 gennaio 2020 a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Chieti o spedite a mezzo raccomandata postale a/r (in questo caso farà fede il timbro dell’Ufficio Postale), oppure a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.chieti.it.

Si invitano gli interessati a leggere attentamente l’avviso contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione e presentazione della domanda da corredare con la documentazione richiesta.

«Questo bando – dichiara l’Assessore Salute – mette a disposizione uno strumento di aiuto a quelle famiglie che, con redditi assai modesti, per assicurarsi un tetto devono far fronte anche al pagamento di canoni di locazione».