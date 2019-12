C5 Final Eight di Coppa Italia e Futsal Day a Pescara: ecco quando

PESCARA – Nuovo anno, vecchie tradizioni per il futsal abruzzese. Da oggi fino al 6 gennaio va in scena l’appuntamento di rilievo del Calcio a 5 regionale, ovvero la Final Eight di Coppa Italia arrivata alla settima edizione. La manifestazione parte dunque dalla giornata odierna presso i Palazzetti dello Sport Elettra “CIRO QUARANTA” – sito in via Elettra nr. 34, Pescara (PE) – e “Pala Giovanni Paolo II” – sito in via San Marco nr. 15 Pescara (PE) – , fino al termine delle festività natalizie in cui si svolgeranno le finali. I protagonisti dell’evento sono le squadre rappresentanti le categorie Serie C1 Maschile e Serie C Femminile, nell’ormai consolidata formula della Final Eight, e della C2 Maschile, pronti a sfidarsi nella Final Four. Novità assoluta di questa edizione l’estensione delle gare anche alla serie D, con le 4 qualificate pronte a darsi battaglia per il titolo ed, in particolare, spazio anche al settore giovanile, con l’apertura alle finali delle categorie Under 17 e Under 15.

Il programma di oggi si apre alle ore 15, al Palazzetto dello Sport ELETTRA “Ciro Quaranta”, con la prima semifinale della Coppa Abruzzo della categoria Under 15 tra Castellamare Pescara Nord – Citerius San Valentino. A seguire, alle ore 17, ci sarà la seconda semifinale tra Vigor Lanciano – Città di Chieti. Alle ore 19 sarà tempo della Coppa Italia Femminile, con Sporting Gran Sasso e Nora Calcio che bagneranno il debutto colorato a tinte rosa. In prima serata, alle ore 21, Florida ed Orione Avezzano decreteranno la fine della prima giornata di gare che sicuramente regalerà molte emozioni.

Anche il secondo dei cinque giorni di gare vedrà teatro delle gare il Palazzetto dello Sport ELETTRA “Ciro Quaranta”, con le sfide che inizieranno alle ore 15 con le semifinali la Coppa Abruzzo Under 17 con Scacco Matto – Città di Chieti e, alle 17, Acquaesapone C5 – Tombesi. Nel programma serale tornerà la Coppa Italia Femminile, con gli altri due quarti di finali: ES Chieti – La Fenice (ore 19), Centrostoricomontesilvano – Loreto Aprutino (ore 21).

La giornata di sabato 4 gennaio si svolgerà in due località: il Palazzetto dello Sport ELETTRA “Ciro Quaranta” ed il “Pala Giovanni Paolo II”. Nel primo impianto si disputeranno le gare della prestigiosa Coppa Italia di Serie C1, mentre nella seconda struttura andranno in scena le semifinali di Coppa Italia di Serie C2 e della Coppa Abruzzo di Serie D. Le sfide si svolgeranno in contemporanea ed inizieranno alle 15, fino ad arrivare all’ultima partita che comincerà alle 21. Il programma del Palazzetto dello Sport ELETTRA “Ciro Quaranta” è il seguente: Sport Center – Antonio Padovani Futsal (ore 15), Futsal Vasto – Area L’Aquila Futsal (ore 17), Futsal Lanciano – Sulmona Futsal (ore 19), Magnificat Calcio – Atletico Silvi (ore 21). Il “Pala Giovanni Paolo II” aprirà il sipario con la prima semifinale di Coppa Abruzzo di Serie D tra Giulianova Annunziata – Città di Penne (ore 15) e con Vigor Lanciano – Cus L’Aquila (ore 17). Il turno serale prevede le semifinali di Coppa Italia di Serie C2 con Delfino – Virtus San Vincenzo (ore 19) ed Assixta Futsal Ripa – Città di Chieti (ore 21).

Lo spettacolo offerto domenica 5 gennaio tornerà ad avere un’unica sede che sarà il Palazzetto dello Sport ELETTRA “Ciro Quaranta”. Le partite avranno inizio alle ore 10 con la finale della Coppa Abruzzo Under 15; alle 11.30 ci sarà l’ultimo atto della Coppa Abruzzo Under 17. Nel pomeriggio si tornerà a giocare alle 15 con la prima delle due semifinali della Coppa Italia Femminile, mentre alle 17 si svolgerà la seconda. Di seguito, alle 19 in poi, avrà spazio di nuovo la Coppa Italia di Serie C1 con le due semifinali.

Il 6 gennaio ci sarà il culmine di competitività, emozioni, agonismo con le finali della Coppa Abruzzo di Serie D (ore 15), di Coppa Italia di Serie C2 (ore 17), di Serie C Femminile (ore 19) e di Serie C1 (ore 21) le quali saranno precedute da un’altra bellissima iniziativa, ideata e condotta dallo staff del Responsabile Regionale del calcio a 5 Vittorio Salvatore e dal Consigliere Alessandro DI BERARDINO della Divisione Nazionale del Calcio a Cinque perché il futsal non sia solo un semplice sport, ma una strada di aggregazione e di superamento di barriere sia mentali che fisiche. Difatti nella mattina del 6 gennaio verrà svolto il torneo amichevole “Special Futsal Time” tra società di quarta categoria, in campo con la divisa delle società Accademia Biancazzurra, Astra, Futsal Celano ed una rappresentativa Regionale della categoria; un evento, questo, che marca la sensibilizzazione del Comitato regionale Abruzzo nel voler spingere e regalare un’esperienza ludica volta ad accresce la motivazione ad apprendere, sviluppare socializzare quanti diversamente abili verso lo sport del Calcio a 5. Il torneo inizierà alle ore 10 al Palazzetto dello Sport ELETTRA “Ciro Quaranta” con la prima semifinale tra Astra C5 – Futsal Celano, mentre la seconda semifinale ci sarà alle 11 dove si vedrà affrontare Accademia Biancazzurra – Rappresentativa regionale 4° Categoria. Alle ore 11.30 si svolgerà la finale per il terzo/quarto posto ed alle ore 12 si decreterà il vincitore del torneo.

Domenica 6 gennaio ci sarà una full immersion di calcio a cinque che promette di essere indimenticabile: è il giorno in cui andrà in scena la terza edizione del Futsal Day, dalle 09.00 alle 13 presso il Palazzetto dello Sport ELETTRA I . Una kermesse dedicata ai più piccoli, un appuntamento incentrato sul futsal giovanile: scenderanno in campo i bambini sotto il coordinamento di tecnici qualificati. Grazie al sempre più capillare radicamento sul territorio Regionale Abruzzese delle scuole di calcio a cinque e al progetto Futsal in Soccer – già “sposato” da club prestigiosi come Pro Vercelli, Torino, Bologna, Chievo, Spal, Palermo, Siena, Pescara e Inter – il messaggio che si intende diffondere è soprattutto quello che la pratica del futsal nelle fasce di età più basse è propedeutica alla formazione dei giocatori di calcio. Un grande sforzo organizzativo per la F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo- Divisione Calcio a Cinque, guidata da Salvatore Vittorio, che sono sicuro avrà un grande riscontro di pubblico in una città, Pescara, che solo fino a un anno fa era grande protagonista del futsal nazionale. Previste dirette streaming, e interviste a tutti i protagonisti di tutte le partite sulla pagina Facebook “Futsal Live Abruzzo” per permettere una maggiore penetrazione del futsal sul territorio.

Al termine di ogni gara, come di consueto, le relative premiazioni.

Anche quest’anno, da parte del responsabile regionale Salvatore Vittorio, arrivano parole di ringraziamento per le società e per il Comitato Regionale; soddisfazione e compattezza sono invece i punti cardine che il responsabile sottolinea quando parla del suo staff e dell’organizzazione dell’evento; un evento che impegna in maniera quasi costante diversi attori che lavorano per la riuscita dello stesso, “rubando” spazio alle famiglie e qualche volta anche al lavoro. Orgoglio e soddisfazione anche nelle parole del Consigliere Nazionale Alessandro DI BERARDINO che, come ogni anno, ci tiene ad essere presente per rafforzare ancora di più il concetto di importanza della diffusione dello sport nella regione e a porsi in prima fila nel cercare di raggiungere al meglio questo importante traguardo.