Tragedia pilota 118 all’aeroporto di Preturo, la nota del senatore Liris

“Uno straordinario operatore della sanità che ogni giorno metteva la sua persona e la sua professionalità al servizio della popolazione”

L’AQUILA – “Una autentica tragedia che ha colpito uno straordinario operatore della sanità che ogni giorno metteva la sua persona e la sua professionalità al servizio della popolazione: esprimo il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia del pilota e al servizio 118 della Asl dell’Aquila”. Così il senatore aquilano di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris sulla disgrazia che si è verificata all’aeroporto di Preturo, frazione del Comune dell’Aquila, dove per incidente nel corso della manifestazione Air show è deceduto il coopilota dell’elisoccorso del 118.

Il senatore, dirigente medico in aspettativa della Asl provinciale dell’Aquila, è intervenuto sul luogo della tragedia. “rivolgo il mio pensiero agli operatori del 118 per tutto quello che rappresentano nella emergenza sanitaria, per quello che di positivo fanno tutti i giorni e per gli incidenti che troppo spesso li vedono, ahimè, protagonisti – spiega ancora Liris -. Esprimo, inoltre, vicinanza al referente del 118 Gino Bianchi, e alla famiglia Silveri che da mesi si è prodigata per la riuscita della manifestazione, curandone i minimi particolari. Ma che per il secondo anno consecutivo vede bloccata un grande evento per una tragedia – conclude l’esponente di FdI.