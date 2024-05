L’Aquila, Anno scolastico 2024-2025: aperte le iscrizioni ad alcuni servizi

Dal 27 maggio al 28 luglio i genitori potranno fare domanda per i servizi di trasporto scolastico, Pre-Interscuola e di refezione scolastica

L’AQUILA – Anche quest’anno riaprono in grande anticipo i termini per le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, Pre-Interscuola e di refezione scolastica relativamente all’anno scolastico 2024/2025. Da Lunedì 27 maggio sarà possibile, per i genitori interessati, presentare domanda di iscrizione ai servizi sopra elencati entro e non oltre il termine ultimo del 28 luglio 2024 alle ore 23.59.

“Ogni anno ci impegniamo a migliorare i servizi offerti ai nostri alunni e alle famiglie puntando sulla qualità e la professionalità” commenta l’Assessore alle Politiche Sociali, educative e scolastiche del Comune dell’Aquila Manuela Tursini. “Per il secondo anno consecutivo, abbiamo accelerato moltissimo le procedure e anticipato di mesi la presentazione delle istanze di iscrizione al fine di migliorarne l’organizzazione, tenendo conto soprattutto di tutte le esigenze delle famiglie.” conclude l’Assessore.