Chieti, campagna di tesseramento della Lega 2020: i risultati nel weekend

Bucci: “Centinaia di tessere in pochissime ore rappresentano non solo un risultato positivo per la Lega in città, ma anche un attestato di stima e sostegno per il leader Matteo Salvini”

CHIETI – Grande partecipazione nel fine settimana del 14 e il 15 febbraio a Chieti e Chieti Scalo per la campagna di tesseramento della Lega 2020. Il coordinatore cittadino per la città di Chieti della Lega di Matteo Salvini, Anna Lisa Bucci, nominata da pochi giorni dal segretario regionale On.le Luigi D’Eramo dichiara:

“I gazebo nelle piazze rappresentano uno spazio irrinunciabile per la Lega che si distingue e si caratterizza da sempre per offrire ai cittadini la possibilità di confrontarsi attivamente e di sentirsi parte concreta di un progetto politico. Un appuntamento importante non solo per raccogliere nuove adesioni per il partito ma soprattutto al fine di garantire la vicinanza costante ai territori e alla gente per un confronto costruttivo. Centinaia di tessere in pochissime ore rappresentano non solo un risultato positivo per la Lega nella città di Chieti ma soprattutto un attestato di stima e di sostegno per il leader Matteo Salvini che in questi giorni sta vivendo un attacco senza pari. Il costante riscontro e il consenso della gente è la testimonianza di una politica corretta ed efficiente che la Lega attua sui territori e su questa strada già tracciata si continuerà a lavorare per favorire la diffusione dei valori e dei programmi”.