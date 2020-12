Chieti, Babbo Natale in città: consegna dei doni per i più piccoli

Il 29 dicembre sarà la giornata di consegna dei doni per il Babbo Natale del Comune e dell’associazione Maltattack: “Un giro speciale per portare un sorriso ai concittadini più piccoli”*

CHIETI – Sarà in giro domani pomeriggio lo speciale Babbo Natale che nasce dalla collaborazione fra il Comune di Chieti, l’associazione Maltattack e il NOT.

“Babbo Natale farà il giro della città, soprattutto in periferia, dispensando un pensiero capace di far vivere un momento di serenità ai concittadini più piccoli – così il vicesindaco Paolo De Cesare – Il giro prenderà vita alle 14,30 da Brecciarola, per passare poi alle 15 a piazzale Marconi, ore 15,40 San Martino, 16,10 Tricalle, 16,40 quartiere Levante e finire su Corso Marrucino intorno alle 17,30. I doni sono stati messi a disposizione dal centro commerciale Megalò, si tratta di un pensierino che ci auguriamo aiuti a vivere queste festività in modo più allegro e sereno.

Resta sempre forte l’appello a quanti possono, con la propria generosità, sostenere chi sta attraversando un periodo difficile, alimentando l’iniziativa Chieti Sostiene e donando sul conto corrente dell’Amministrazione comunale nato per l’emergenza Covid: IBAN: IT 41 E 03111 15500 000000002166. L’Amministrazione e ogni membro della Giunta lo fa già, mettiamo insieme le forze e aiutiamo più persone possibili a passare un Natale migliore”.