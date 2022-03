Chieti, assegnati i lavori su cinque istituti scolastici

CHIETI – Sono stati affidati alla ditta New Restart di Chieti i lavori sugli istituti scolastici ITCG Galiani-De Sterlich di Chieti, il Liceo Scientifico di Chieti, l’ITI Savoia di Chieti e l’IPSIA di Chieti e Ortona.

“Dopo i sopralluoghi eseguiti dal servizio tecnico provinciale è stata constatata la necessità di intervenire con urgenza su questi plessi scolastici a causa delle infiltrazioni delle acque meteoriche che hanno pregiudicato non solo la stabilità degli intonaci, ma anche altre opere di finiture quali stuccature e tinteggiature varie”.

Lo dichiara il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che, nel ringraziare le Dirigenti scolastiche evidenzia che tra i lavori che verranno effettuati c’è anche il ripristino dei pavimenti ammalorati e danneggiati nel laboratorio di ottica dell’IPSIA di Ortona che hanno reso momentaneamente inagibile lo stesso.

“I lavori – specifica il consigliere con delega all’Edilizia scolastica, Davide Caporale – riguarderanno l’impermeabilizzazione attraverso il ripristino della guaina ardesiata esistente, la pulitura e la rimozione dei depositi su circa 800 mq di copertura, la fornitura e la posa in opera di canali di scolo delle acque meteoriche, la rasatura e la stuccatura delle superfici ammalorate, la tinteggiatura con idropittura traspirante ed altre opere accessorie e necessarie per restituire piena funzionalità agli edifici scolastici eliminando i fattori di rischio presenti. La sicurezza dei nostri ragazzi è una priorità dell’Ente provinciale. Con gli uffici tecnici siamo a lavoro per intervenire anche su altri istituti scolastici che necessitano di interventi”.

“Investire nel futuro dei ragazzi equivale a potenziare il futuro della nostra società. Per questo il nostro impegno sui plessi scolastici proseguirà al fine di rendere le scuole provinciali ancor più moderne, funzionali e soprattutto sicure”, conclude Menna.