Chieti, arte e cultura con “Camminando insieme”: ecco quando

Venerdì 22 Aprile inaugurazione della Mostra di Pittura “Fare insieme”, sabato 23 aprile “Chieti Si tinge di giallo”

CHIETI – Dopo il successo della Conferenza sulla Processione del Venerdì santo, Camminando Insieme presieduta da Frank William Marinelli, organizza nel centro storico due giorni di arte e cultura.

In occasione dei 15 anni di attività del Laboratorio di Pittura dell’Associazione coordinato dall’Insegnante Clara Chiulli, Venerdì 22 Aprile ore 10:30 presso la Bottega d’Arte della Camera di Commercio di Chieti- Corso Marrucino, si terrà l’inaugurazione della Mostra di Pittura “Fare insieme” in cui saranno esposti i lavori realizzati dall’insegnante e dai componenti del Laboratorio. La mostra rimarrà aperta venerdì e sabato nei seguenti orari: 10:30-12:30/16:00-19:00.

Sabato 23 Aprile dalle ore 17:00 presso la Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti Corso Marrucino – Largo G.B.Vico si terrà l’incontro culturale a cura del Laboratorio di Letture “For ever” condotto dalla Prof.ssa Anna Vaccarella, intitolato “Chieti Si tinge di giallo” con la Scrittrice Assunta Marinelli, socia dell’Associazione, che presenterà il suo libro Psicorondò, lettura di passi scelti a cura del Laboratorio con la partecipazione del Violinista Federico d’Orazio. L’ingresso libero nel rispetto delle normative vigenti ed è necessaria la prenotazione al numero 329 6285924.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Chieti e come partner l’Associazione “Il Giardino delle pubbliche letture… e non solo”.

Il Presidente Marinelli commenta: “15 anni del laboratorio di pittura un traguardo importante che celebriamo con questa mostra all’insegna della condivisione che ha caratterizzato il laboratorio in questi anni, lo stesso valore che vogliamo portare avanti come Associazione Camminando Insieme. L’Associazione vuole valorizzare i propri soci, sabato l’incontro con la scrittrice nostra socia Assunta Marinelli che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi scritti, un occasione di rilancio e ripresa degli eventi culturali curati dal nostro laboratorio di lettura”,