Chieti, al via un nuovo progetto di sostegno per studenti universitari

Obiettivo del corso, che si terrà presso Erga Omnes, sarà quello di aiutare a fronteggiare il malessere connesso all’ansia da esame

CHIETI – L’associazione Erga Omnes sta per dare il via ad un nuovo progetto di sostegno per gli studenti universitari. L’attività verrà condotta dalla Dottoressa Curti Miriam, Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale in formazione, presso la sede operativa in Via Monte Grappa,176 a Chieti Scalo. L’obiettivo, dichiara la Dott.ssa Curti, sarà quello di creare un’occasione di informazione, educazione, sostegno e messa a disposizione di strategie funzionali, per fronteggiare il malessere connesso all’ansia da esame, che nasce da pensieri irrazionali che porterebbero lo studente ad affrontare le situazioni accademiche con vissuti d’ansia.

Il progetto avrà inizio a metà maggio e sarà articolato in 2 parti: una prima parte verrà data ai partecipanti la possibilità di effettuare un colloquio clinico individuale con la Psicologa referente; verranno raccolti dati anamnestici anche tramite l’utilizzo di rapidi test psicodiagnostici, per ottenere maggiori informazioni sullo stato di malessere attuale del partecipante.

La seconda fase prevede 6 incontri a cadenza settimanale, ogni Mercoledì dalle 17:30 alle 19:00, svolti in gruppo per facilitare lo scambio comunicativo tra i partecipanti. Sono previste varie fasi:

– Psico-educazione sull’ansia e sulla sintomatologia;

– conoscenza dei pensieri irrazionali che innescano tali reazioni;

– acquisizione di strategie maggiormente funzionali per la gestione di tale sintomatologia, tra cui anche incontri di Problem Solving che aiuteranno i partecipanti a incrementare il proprio senso di auto-efficacia.

I posti sono limitati.

Il corso è gratuito, si richiede un contributo simbolico (tessera associativa).

Per informazioni ed iscrizioni:

Telefono: 0871450291

E-mail: info@erga-omnes.eu