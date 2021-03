Chieti, affitti dei locali commerciali: incontro con i rappresentanti in Comune

Sindaco e assessore Pantalone: “Tema mai affrontato prima in città, pronti a concordare iniziative condivise a vantaggio sia del comparto economico che dei proprietari”

CHIETI – Si è svolto in remoto l’annunciato incontro fra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti dell’Unione piccoli proprietari immobiliari e della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari di Chieti. Il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone, si sono confrontati con Giuseppe Bucciarelli dell’Uppi e Roberto Martino della Fimaa sulla questione affitti commerciali e sulle problematiche legate al lockdown vissuto dalle realtà cittadine e la necessaria ripresa.

“Un incontro per allargare a interlocutori mai coinvolti in un dialogo istituzionale, la tematica della ripresa del commercio e delle attività economiche post pandemia – riferiscono il sindaco e l’assessore – Si tratta di un impegno che avevamo preso con il tavolo del Commercio e che abbiamo portato avanti perché esercenti e proprietari immobili sono due facce della stessa medaglia. Era indispensabile stabilire un contatto e intavolare un confronto perché lo stop imposto dalla pandemia ha fatto diventare in molti casi gravoso il problema dei costi che un operatore commerciale deve comunque continuare a sostenere, a prescindere dagli introiti. Come sappiamo, il comparto sta attraversando una durissima crisi e riteniamo sia indispensabile ragionare anche su una politica di comune convenienza che riguardi gli affitti dei locali occupati da attività commerciali.

Si tratta di una necessità, perché trovare un punto di incontro fa in modo che alla fine delle emergenze i contratti di locazione possano avere un orizzonte, ci auguriamo, il più ampio possibile. Si tratta però di aprire un percorso del tutto inedito per Chieti e siamo lieti di aver trovato non solo ascolto da parte di queste due sigle locali, ma anche proposte. Torneremo a breve a confrontarci per passare subito a una soluzione operativa che tenga presente delle esigenze dei commercianti, in modo da consentire loro di affrontare costi di locazione contingentati o comunque ancorati al momento, per da recuperare respiro e andare avanti, nonché quella dei proprietari, affinché possano mettere a frutto le proprietà evitando di tenerle sfitte per via dei costi o dei lockdown, com’è accaduto in questi mesi.

Come amministrazione stiamo lavorando perché la gente torni a frequentare i negozi e dunque per rendere agevole la locazione continuativa agli operatori. Da Uppi e Fimaa abbiamo ricevuto assicurazioni sul fatto che condivideranno con i rispettivi iscritti il tema, tornando a dialogare con l’Amministrazione con una serie di proposte, che contemperino i comuni interessi e che possono avere varia natura e meccanismi per concretizzarsi, dalla sospensione dei contratti, alla proroga, alla rateizzazione degli affitti e istituti su cui ci confronteremo per trovare la situazione migliore e che porti benefici a tutti”.