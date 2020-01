Chieti, Affido Familiare: cinque giornate di formazione

CHIETI – L’Assessore alle Politiche Sociali, Emilia De Matteo, rende noto che l’“Equipe Affido” del Comune di Chieti, nella persona della referente Marina Di Iorio, assistente sociale dell’Ente, ha organizzato, a Chieti, un percorso formativo sull’Affido Familiare tenuto da docenti ed esperti di livello nazionale che si articolerà in cinque giornate di formazione che si svolgeranno presso il Museo d’Arte “C. Barbella”.

Gli incontri, indirizzati soprattutto a psicologi ed assistenti sociali, operatori in prima linea di questo istituto che permette ad una famiglia, una coppia o a un singolo di accogliere, per un periodo di tempo limitato, un minore italiano o straniero, partiranno già dalla giornata di domani 23 gennaio e affronteranno tematiche legate alla tutela minorile ed in particolare all’affido.

«Ogni bambino – spiega l’Assessore De Matteo – ha diritto ad avere una famiglia che lo ami, si prenda cura di lui e lo aiuti a crescere in modo sereno ed equilibrato ma, talvolta, la famiglia biologica può trovarsi in una situazione di particolare difficoltà che la porta, temporaneamente, a non essere in grado di occuparsi dell’educazione, delle necessità materiali ed affettive dei propri figli. In questi casi gli operatori dei Servizi Sociali possono attivare un percorso di sostegno che si può concretizzare in diverse forme di aiuto al bambino e alla sua famiglia: l’affidamento familiare è una di queste».

Gli incontri, ad ingresso gratuito, si svolgeranno nei seguenti giorni:

23 gennaio 2020 – dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 – dott. Marco Chistolini: L’accompagnamento del bambino, della famiglia d’origine e della famiglia affidataria nel sistema affido;

7 febbraio 2020 – dalle ore 8.30 alle 13.30 – prof. Francesco Vadilonga: Sostenere l’affido e intervenire sulle criticità;

19 febbraio 2020 – dalle ore 8.30 alle 13.30 – dott. Gianfranco Mattera e sig.ra Laura Vanesa Morgana (figlia adottiva di una famiglia italiana): Storie, racconti e testimonianze dell’affido;

3 marzo 2020 – dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 – dott.ssa Beatrice Zambenetti: L’affido come strumento d’aiuto alla famiglia d’origine: aspetti etici e deontologici.

4 marzo 2020 – dalle ore 8.30 alle 13.30 – dott.ssa Beatrice Zambenetti: L’affido come strumento d’aiuto alla famiglia d’origine: aspetti etici e deontologici.