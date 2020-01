Trasporto scolastico e servizio refezione, si aprono le iscrizioni a Martinsicuro

MARTINSICURO – L’Amministrazione comunale informa che sono aperte le iscrizioni per il Trasporto Scolastico per l’Anno Scolastico 2020/2021 e per il Servizio Refezione per l’Anno Scolastico 2020/2021 e che queste scadranno il 28/02/2020.

I moduli per l’iscrizione possono essere scaricati direttamente dal portale istituzionale dell’Ente o al seguente indirizzo http://www.comune.martinsicuro.te.it/c067047/po/mostra_news.php?id=1100&area=H o ritirati presso l’Ufficio Diritto allo Studio sito in via Aldo Moro negli orari di apertura dello stesso. Per informazioni è possibile contattare il numero 0861/765504.