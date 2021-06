Chiesti, no a campus estivi al Pala Colle dell’Ara

Sindaco e Pantalone: “D’accordo con la Asl, si stanno vagliando altre opzioni per ospitare una campagna di vaccinazione massiva”

CHIETI – “In merito all’appello che ci viene rivolto dall’associazione sportiva dilettantistica ‘I professionisti delle Scienze Motorie’ circa la praticabilità del Pala Colle dell’Ara nel periodo estivo come sede di campus sportivi, ci preme chiarire che la struttura, seppure da noi nei mesi scorsi più volte offerta alla Asl come sede vaccinale, non verrà impiegata a tale scopo, in quanto, d’accordo con la Asl, si stanno vagliando altre opzioni per ospitare una campagna di vaccinazione massiva”, così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone.

“Il problema sull’utilizzo del palazzetto è invece legato alla scadenza del contratto di gestione in essere con la Ssd Città di Chieti, che termina in data 30 giugno, come abbiamo avuto modo di spiegare ai titolari della Asd ‘I professionisti delle scienze motorie’ con i quali avevamo iniziato una interlocuzione al fine proprio di trovare una soluzione praticabile alla situazione. Fino a quella data, infatti, è possibile dare attuazione all’accordo che la Asd ha concluso con l’attuale gestore per lo svolgimento del campus, ma dal 1° luglio in poi la struttura per poter essere utilizzata, necessita di una procedura di evidenza pubblica, in quanto cessato il contratto di gestione, rientrerà nella gestione diretta del Comune.

L’iter di tale affidamento è stabilito dai regolamenti comunali di settore e un nuovo procedimento richiede passaggi e tempi contingentati che non possiamo improvvisare, per tale ragione avevamo proposto loro di vagliare altre location, per non correre il rischio di rimanere scoperti, ben consci che per la data di inizio del campus non avremmo fatto in tempo a procedere a un nuovo affidamento trasparente e regolare come si deve, soprattutto quando si tratta di un’attività motoria e soprattutto quando questa è rivolta ai ragazzi. Di certo siamo disponibili a incontrare la Asd e a trovare una soluzione praticabile, sempre certi che il dialogo sia lo strumento migliore per affrontare e risolvere i problemi, nonché per dare risposte e servizi ai cittadini