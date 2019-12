Chieti, assegnazione a Mauro Febbo del riconoscimento “Chiave del Teatro Marrucino”

Uomo con passione, acume politico e fermezza amministrativa, è stato scelto per avere contribuito a tenere in vita il Teatro Marrucino

CHIETI – La Deputazione Teatrale Teatro Marrucino comunica che domenica 22 dicembre 2019, alle ore 17.00, all’apertura del Gran Concerto della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito di Amami Teatro, in esito alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 05.06.2019, il Presidente Avv. Cristiano Sicari consegnerà a Mauro Febbo, Assessore alla Cultura di Regione Abruzzo, la Chiave del Teatro Marrucino.

Il riconoscimento, istituito in occasione del Bicentenario del Teatro Marrucino, è nato con l’obiettivo di individuare e premiare uno o più personaggi della società civile o delle istituzionali locali, regionali o nazionali che abbiano contributo alla salvaguardia, alla tutela, valorizzazione e crescita del Teatro Marrucino quale alta e pregevole espressione del patrimonio identitario della Città di Chieti e della Regione Abruzzo. L’assegnazione della Chiave, segno simbolico di potere attribuito ad una personalità stimata e ritenuta altamente meritoria, rappresenta dunque il formale riconoscimento di un impegno che, oltre la dimensione politica, istituzionale o civica, si sia poi tradotto, de facto, in concreto supporto alla vita ed alle attività del Teatro Marrucino.

Il Consiglio di Amministrazione, rilevando “l’ampiezza del novero dei potenziali assegnatari, a partire da coloro che nell’Amministrazione comunale ed in quella regionale, in questi anni, ed in ispecie nel corso delle celebrazioni del bicentenario del Teatro Marrucino, hanno guidato ed impegnato, con risorse finanziarie e vicinanza fisica ed ideale”, ha ritenuto di individuare tra questi, Mauro Febbo, “uomo che con straordinaria passione, acume politico e fermezza amministrativa, ha contribuito a tenere in vita, anche nei momenti più drammatici, il Teatro Marrucino”. Già Assessore al Bilancio del Comune di Chieti, Assessore regionale della IX legislatura di Regione Abruzzo, successivamente Consigliere con funzioni di Presidente della Commissione di Vigilanza nella X legislatura ed attualmente, con la XI legislatura in corso, Assessore alla Cultura, al Turismo ed alle Attività Produttive di Regione Abruzzo, nella motivazione si rileva anche che “Mauro Febbo ha speso con coerenza e costante abnegazione, il suo ruolo e le sue capacità nel corso della X legislatura di Regione Abruzzo, nella quale come componente della minoranza si è adoperato con forza e generosità per il Teatro Marrucino”. Il suo impegno in tale veste gli è stato riconosciuto pubblicamente anche da coloro che esprimevano orientamenti politici diversi e contrapposti.