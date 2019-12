Auguri della città di Teramo a Teresina Sostero, oggi compie 100 anni

TERAMO – Il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore Sara Falini, hanno portato oggi gli auguri della città a Teresina Sostero, che festeggia i 100 anni. Teresina nasce a Udine il 22/12/1919, ultima di 6 fratelli. Conosce a Trieste il teramano Paolo Canzanese con cui convola a nozze nel dicembre del ’38. Dopo il trasferimento a Teramo, nel’ 39 Paolo viene richiamato in guerra e fatto prigioniero in Egitto.

Tornerà in patria nel ’46 e l’anno successivo nascerà Marcella, loro unica e adorata figlia. Passano gli anni, Marcella si sposa e li rende nonni di 4 nipoti. Marcella Canzanese è, tra l”altro, figura particolarmente nota in città perché è stata per decenni funzionaria all’Ufficio Anagrafe comunale, prima di andare in pensione, nel 2008.

Oggi Teresina, dopo la perdita del marito, vive a Piano della Lenta con la figlia Marcella e il genero Francesco, circondata dall’affetto dei nipoti e dei pronipoti. Dopo la visita del Sindaco, Teresina si dichiara “notevolmente emozionata per la gratificazione ricevuta”.