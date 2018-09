Ortona, cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2018/2019

Domani sarà presente il sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano

ORTONA (CH) – Sarà la nave scuola “San Tommaso” dell’Istituto nautico Acciaiuoli di Ortona a mostrare i nuovi orizzonti della scuola Abruzzese in occasione della prima cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico che si terrà domani, mercoledì 12 settembre, al porto di Ortona alle ore 12. L’attenzione riservata all’evento dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è testimoniata dalla presenza del sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano.

Idealmente la nave scuola, una delle tre in Italia, sarà il simbolo della nuova avventura degli oltre 173mila alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Abruzzo.

Apertura in musica con l’esibizione degli studenti della rete musicale con i brani “Dalla Collina alla Marina navigando in arte” e “Bandiera” a cura dell’Istituto Pomilio di Chieti. Si proseguirà con l’inno alla Gioia e l’Inno d’Italia.

Seguiranno i saluti istituzionali del dirigente scolastico Marcello Rosato, del sindaco di Ortona Leo Castiglione, del direttore dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo Antonella Tozza e dell’assessore regionale all’Istruzione Marinella Sclocco. Chiuderà la cerimonia l’intervento del sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano.

Altre esibizioni artistiche saranno eseguite dal Quintetto sassofoni del Liceo Musicale “Misticoni-Bellisario” di Pescara, scuola polo regionale per la Musica, e dall’istituto Fermi di Sulmona con “Danza in tricolore”.

“Sono ancora molte le sfide che la scuola di questo territorio propone e che giorno dopo giorno, ognuno per le proprie competenze, è pronto ad affrontare con entusiasmo – sottolinea il Direttore generale dell’USR Abruzzo, Antonella Tozza -. Nuova linfa alle nostre scuole è giunta da più di 500 nuovi docenti immessi in ruolo a livello regionale: il mio auspicio è che in cattedra non siedano solo insegnanti, ma portatori di sogni”.

Nel corso della cerimonia sarà inoltre sottoscritto il protocollo d’Intesa fra l’USR Abruzzo e la Direzione marittima interregionale per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

Foto nave “San Tommaso” dalla pagina Facebook dell’Istituto nautico Acciaiuoli