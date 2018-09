Chieti, Liceo Artistico: nuovi orari degli autobus

In vista del trasferimento nella sede del CIAPI sono state apportate modifiche agli orari e alle corse degli autobus per ottimizzare il trasporto degli studenti

CHIETI – “In occasione del trasferimento del Liceo Artistico di via D’Aragona, chiuso a seguito degli eventi sismici dello scorso anno, presso la sede del CIAPI in Viale Abruzzo a Chieti Scalo, la Dirigente scolastica ha reso note le organizzazioni orarie delle lezioni per il nuovo anno scolastico che prenderà il via il 17 settembre in ragione del trasferimento”.

E’ quanto rende noto l’Assessore ai Trasporti, Traffico e Viabilità, Mario Colantonio.

«A tal proposito – aggiunge l’Assessore Colantonio – di concerto con la Società LA PANORAMICA, concessionaria del servizio TPL, sono state effettuate delle modifiche agli orari e alle corse degli autobus per ottimizzare il trasporto degli studenti che dovranno raggiungere la nuova sede del Liceo Artistico con provenienze diverse. Si ringrazia la Società LA PANORAMICA per la sua encomiabile disponibilità».

Questi i nuovi orari

PER TUTTE LE CLASSI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.30

IN ENTRATA

– nuova corsa linea 11 alle ore 8.00 da Largo Cavallerizza con arrivo al Ciapi alle 8.15/8.17 (per gli studenti che arrivano con i bus extraurbani a Largo Cavallerizza alle 7.50/7.55)

– in alternativa per gli altri studenti residenti a Chieti: linea 1 + linea 1/ delle 7.50 da Madonna delle Piane con arrivo al Ciapi verso le 8.00/8.05

– per gli studenti provenienti da Manoppello Scalo/Brecciarola linea 3/ delle ore 7.35 (arrivo 7.55)

– per gli studenti provenienti da San Martino linea 3/ delle ore 7.45 (arrivo 7.55) oppure 8.15 (arrivo 8.30).

IN USCITA

– linea 3/ da Manoppello Scalo per San Martino con transito al Ciapi alle 13.30 circa; linea 1 su Via Colonnetta per Largo Cavallerizza con arrivo alle 14.00;

– linea 1/ con transito al Ciapi alle 13.25 ; linea 1 su Via Colonnetta per Largo Cavallerizza con arrivo entro le 14.00 (per usufruire dei bus extraurbani)

– linea 11 delle 13.35 con transito al Ciapi alle 13.50 diretta a Largo Cavallerizza con arrivo alle 14.05

– per San Martino linea 3/ con transito al Ciapi alle 13.30

– per Manoppello Scalo linea 3/ con transito al Ciapi alle 13.30.

PER IL BIENNIO: martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle 15.30

IN ENTRATA

– nuova corsa linea 11 alle ore 8.00 da Largo Cavallerizza con arrivo al Ciapi alle 8.15/8.17 (per gli studenti che arrivano con i bus extraurbani a Largo Cavallerizza alle 7.50/7.55)

– in alternativa per gli altri studenti residenti a Chieti: linea 1 + linea 1/ delle 7.50 da Madonna delle Piane con arrivo al Ciapi verso le 8.00/8.05

– per gli studenti provenienti da Manoppello Scalo/Brecciarola linea 3/ delle ore 7.35 (arrivo 7.55)

– per gli studenti provenienti da San Martino linea 3/ delle ore 7.45 (arrivo 7.55) oppure 8.15 (arrivo 8.30).

IN USCITA

– linea 1/ con transito al Ciapi alle 15.30 o alle 16.05 , per poi scendere su Via Colonnetta e prendere la linea 1 per Largo Cavallerizza;

– per San Martino linea 3/ con transito al Ciapi alle 15.20 o alle 16.10

– per Manoppello Scalo linea 3/ con transito al Ciapi alle 15.45 .

PER IL TRIENNIO: martedì dalle ore 8.20 alle 16.20

IN ENTRATA

– nuova corsa linea 11 alle ore 8.00 da Largo Cavallerizza con arrivo al Ciapi alle 8.15/8.17 (per gli studenti che arrivano con i bus extraurbani a Largo Cavallerizza alle 7.50/7.55)

– in alternativa per gli altri studenti residenti a Chieti: linea 1 + linea 1/ delle 7.50 da Madonna delle Piane con arrivo al Ciapi verso le 8.00/8.05

– per gli studenti provenienti da Manoppello Scalo/Brecciarola linea 3/ delle ore 7.35 (arrivo 7.55)

– per gli studenti provenienti da San Martino linea 3/ delle ore 7.45 (arrivo 7.55) oppure 8.15 (arrivo 8.30).

IN USCITA

– linea 1/ con transito al Ciapi alle 16:40 oppure 17.20 , per poi scendere su Via Colonnetta e prendere la linea 1 per Largo Cavallerizza

– per San Martino linea 3/ con transito al Ciapi alle 16.10 oppure 17:20

– per Manoppello Scalo linea 3/ con transito al Ciapi alle 16.40