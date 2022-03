Centri revisione auto in Abruzzo: i dati dell’anno 2021

La provincia con il maggior numero di centri autorizzati in regione è Chieti. In Abruzzo complessivamente attivi 260 centri di revisione auto

REGIONE – Nel 2021 in Abruzzo erano 260 i centri autorizzati a effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli. La provincia dell’Abruzzo con il maggior numero di centri di revisione auto è Chieti (88), seguita da L’Aquila (65), Teramo (59) e Pescara (48). La rete dei centri di revisioni auto in Abruzzo è passata dai 263 centri del 2020 ai 260 centri del 2021 (con un calo dell’1,1%). I dati citati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A livello nazionale, nel 2021 erano 9.164 i centri autorizzati ad effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli in Italia. Rispetto al 2020, quando erano attivi 9.143 centri, nel 2021 vi è stato un aumento pari a 21 unità (+0,2%). Si tratta di una leggerissima crescita, che evidenzia un quadro stabile per il settore delle revisioni auto, settore che è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza e diminuire l’impatto ambientale dei mezzi che circolano nel nostro Paese.