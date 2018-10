Montesilvano, M5S su piantumazione cento alberi

MONTESILVANO – Cento alberi saranno presto ripiantumati tra via Inghilterra e il boulevard (via Aldo Moro). Dopo quattro anni, finalmente, la giunta Maragno ripesca parzialmente la mozione del Movimento 5 Stelle, approvata in consiglio comunale, che prevede il recepimento della legge 10/2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi urbani).

Tale legge prevede, tra le altre cose, l’istituzione di un “Catasto degli Alberi” e la piantumazione di un nuovo albero per ogni bambino nato o adottato.

La stessa legge prevede, per il 21 novembre, l’istituzione della “Giornata nazionale degli Alberi”.

Chiediamo pertanto, al Sindaco Maragno e all’assessore De Vincentiis, la piena applicazione della nostra mozione approvata in Consiglio e di individuare obiettivi anche in altre zone della città, spesso trascurate, e non solo nel cosiddetto PP1.