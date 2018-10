Montesilvano, cento alberi tra via Inghilterra e Aldo Moro

Tutela del verde pubblico: il regolamento del Comune prevede che i cittadini che tagliano piante paghino il ripristino

MONTESILVANO – Cento alberi saranno presto ripiantumati tra via Inghilterra e il boulevard (via Aldo Moro). É la conseguenza dell’attuazione del regolamento comunale che prevede una norma eccellente per la tutela del verde pubbico: per ogni albero abbattuto dai privati nei propri terreni ne devono essere piantati due. Siccome quasi mai chi taglia una pianta (perché malata o perché può rappresentare un rischio potenziale di caduta) provvede alla sua sostituzione, il Comune chiede al cittadino di accollarsi, poi, le spese.

«Quando autorizziamo i cittadini a fare gli abbattimenti, previa relazione di un tecnico abilitato», sottolinea l’assessore Ernesto De Vincentiis, «poi, imponiamo loro di piantumarne un numero doppio. I cittadini non sempre hanno interesse alla sostituzione nelle loro aree. Il nostro regolamento, quindi, consente la possibilità, per il cittadino, di far provvedere il Comune alla ripiantumazione in un’area pubblica, fornendo, però, le piante o pagando il lavoro. A brevissimo partiranno le richieste ai cittadini, altrimenti dovremo fare una ordinanza di ingiunzione».