Pescara, Mese dell’affido e dell’accoglienza: oggi incontro all’Auditorium Petruzzi

Allegrino.”Dibattito con due esperti per approfondire le normative legate all’affidamento familiare. Chiariremo dubbi degli affidatari e degli operatori dei servizi sociali”

PESCARA – “Affido familiare: tra desiderio e realtà” sarà il tema di un incontro, in programma oggi, giovedì 11 ottobre, alle ore 17, all’Auditorio Petruzzi di via delle Caserme. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Stella del Mare” e dal Centro Servizi per il Volontariato di Pescara nell’ambito del “Mese dell’Affido e dell’Accoglienza”, promosso dall’Assessorato alle Poltiche sociali.

Saranno ospiti dell’incontro Pasquale Addesso, magistrato della procura di Como, che presenterà il suo il libro “Affidamento familiare, i profili fiscali, contributivi, Isee e amministrativi e Maria Grazia Figini, coordinatrice dell’associazione “Cometa”. Parteciperanno l’assessore Antonella Allegrino, l’arcivescovo di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti e Francesca D’Atri, presidente dell’Ordine regionale degli assistenti sociali d’’Abruzzo (Oras).

“A volte si esita ad accogliere nella propria casa un minore in affido poiché non si conoscono bene tutti gli aspetti di questo istituto, che richiede anche il rispetto di normative – spiega Antonella Allegrino – Chiariremo questi dubbi alla presenza di Pasquale Addesso, componente del Tavolo Nazionale Affido, e Maria Grazia Figini, coordinatrice di ‘Cometa’, l’associazione che dal 1987 rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie che si impegnano nell’accoglienza di minori. Grazie alla loro esperienza e alle loro competenze, daremo delle risposte alle richieste di chiarimenti che arrivano sia dagli affidatari sia dagli operatori dei servizi sociali”.

L’evento è patrocinato dall’Oras, che riconoscerà crediti formativi ai partecipanti all’incontro.

Prossimo appuntamento con il “Mese dell’Affido e dell’Accoglienza”, il 12 ottobre, alle ore 17.30, al consultorio familiare Cif, in via Passolanciano 50. Verrà proiettato il film “La grande Gilly Hopkins” (2015), diretto da Stephen Herek e tratto dall’omonimo libro per l’infanzia di Katherine Peterson. Saranno presenti gli operatori dell’équipe affido del Comune di Pescara, le dott.sse Maria Rita Di Giambattista e Liviana Leone.