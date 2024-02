“Centerbe d’Abruzzo”, se ne parla a RAI Tre Geo: ecco il trailer

Nel corso della puntata del 6 febbraio del format di Rai Tre sarà dedicato uno spazio all’antico liquore nato nell’Abbazia di Casauria

PESCARA – Martedì 6 febbraio, dopo le ore 16, durante la puntata di RAI Tre “Geo” andrà in onda un nuovo documentario di 23’ ambientato in Abruzzo con la regia di Diego D’Innocenzo e prodotto da TERRA dal titolo: “Cento erbe d’Abruzzo”.

La messa in onda potrebbe essere posticipata per eventuali e imprevedibili cambi di palinsesto Rai.

È possibile linkare sul web il trailer: https://vimeo.com/909126380/697e485bdd?share=copy

Sinossi

Il centerbe è il liquore verde più famoso d’Abruzzo. Fu inventato dai monaci dell’Abbazia di San Clemente a Casauria, vicino a Pescara, nel medioevo, ed è uno dei primi liquori in assoluto della storia italiana. I monaci erano esperti nella preparazione dei medicinali a base di erbe, che raccoglievano sulle montagne della Maiella, e crearono un elisir, con l’aggiunta dell’alcool, come ristoro per i pellegrini di passaggio. Nell’ottocento un farmacista di Tocco a Casauria scoprì la ricetta originaria dell’Abbazia e la trasformò in un liquore di successo. Giovanna, una talentuosa chef proprio di Tocco a Casauria, ci insegna a preparare tre gustosi piatti, un risotto, un secondo di pesce e un dolce, partendo dal prezioso elisir verde, il liquore delle cento erbe d’Abruzzo.