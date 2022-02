Centenario nascita Don Giussani: una Messa nella Cattedrale di Teramo

TERAMO – Nel centenario della nascita del Servo di Dio don Luigi Giussani e nel 40° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione sarà celebrata una Santa Messa presieduta da Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri, sabato 19 febbraio alle ore 20:00 presso la Cattedrale di Teramo.

L’opera di Don Giussani, sacerdote milanese fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, a partire dagli anni ’50, dapprima a Milano ed a seguire in tutta Italia ed attualmente in oltre novanta nazioni, ha riproposto, in maniera attuale, persuasiva e coinvolgente, inizialmente a schiere di giovani incontrati nelle aule dei licei, poi in università, nei luoghi di lavoro ed in tutti gli ambienti, l’esperienza della fede, non come rifugio “religioso” e spirituale, ma come incontro personale con Cristo, l’Unico che “rivela l’uomo all’uomo stesso” (Giovanni Paolo II), capace di riempire di senso la vita, dandole uno slancio nuovo e generando una nuova cultura; incontro che si rinnova storicamente incontrando la comunità cristiana, cioè la Chiesa.

La Diocesi di Teramo-Atri fin da primi anni ‘70 hanno visto più volte la presenza di Don Giussani, per l’amicizia e la stima con alcuni sacerdoti, tra tutti l’amicizia personale con Don Ennio Lucantoni e per la stima dei vescovi S.A. Battistelli dapprima e A. Conigli successivamente, che a Teramo ordinò sacerdote il futuro cardinale di Milano Angelo Scola, la cui vocazione sacerdotale era nata nell’esperienza di CL.

Sarà possibile seguire il gesto in diretta streaming sui canali youtube e facebook di www.teramoweb.it.