Il Censorino teatino presenta “Chieti e l’Araba Fenice”: ecco quando

Il 23 luglio il Censorino Teatino premia i negozi solidali, 3 cittadini per l’impegno civico e sociale, e presenta il libro di Vignali

CHIETI – Il 23 luglio 2021 si svolgerà una manifestazione sociale e culturale organizzata da Cristiano Vignali col Censorino Teatino e inserita nel cartellone degli eventi estivi della Città di Chieti.

“Censorino Teatino al Servizio del Cittadino“: è il motto del gruppo civico fondato da Cristiano Vignali e inspirato a Marco Porcino Catone il Censore che svolge dal 2013 a Chieti attività sociali, culturali e, più in generale, rappresenta un megafono per le esigenze e le richieste di auto dei cittadini bisognosi.

Dopo un inverno più che mai attivo, con la utile iniziativa solidale della Spesa Sospesa, il Censorino Teatino ha deciso di dare il suo contributo anche al cartellone di eventi estivi del Comune, con un evento che ha proprio la Spesa Sospesa come filo conduttore.

L’iniziativa, a cui è invitata tutta la cittadinanza, si terrà venerdì 23 luglio, presso il Centro Levante, uno dei quartieri più popolosi della città e più precisamente presso Elishar Bar nel Parco delle Rimembranze.

I cittadini che lo vorranno potranno prendere parte ad un pomeriggio prima è una sera poi all’insegna della cultura, della musica e della convivialità.

“È un evento culturale ma anche sociale e ludico – ha spiegato Cristiano Vignali – lo abbiamo ideato per valorizzare non solo l’estate teatina, ma anche il quartiere Levante”.

L’evento inizierà intorno alle ore 18.00, con la presentazione del libro Chieti e l’araba fenice, scritto proprio da Cristiano Vignali, con la collaborazione di Luigi Buracchio, e dedicato alla nonna Leonarda scomparsa a gennaio 2021 a causa del Covid-19.

“Il volume parla della storia di Chieti e in particolare della resilienza della identità cittadina teatina fra la tarda antichità e il primo Medioevo” ha detto Cristiano Vignali.

“Le mie ricerche mi hanno dato modo di mettere in risalto le grandi similitudini tra quell’epoca è quella che stiamo vivendo, un periodo di transizione e cambiamento” ha spiegato l’autore.

Successivamente, l’evento intorno alle 19.00 assumerà connotazioni più sociali con la premiazione delle attività che hanno preso parte alla Spesa Sospesa del Censorino Teatino, delle associazioni che hanno collaborato e delle aziende alimentari che hanno fatto donazioni per la raccolta solidale, provenienti anche da altre città abruzzesi, grazie all’ausilio di Abruzzo Tourism.

“Sono stati fondamentali, senza di loro non ce l’avremmo fatta – ha ricordato Cristiano Vignali – e ci tenevamo a ringraziarli pubblicamente per l’aiuto concreto dato alle famiglie più bisognose”.

Verrà dato un riconoscimento alla carriera anche a tre Teatini per il loro impegno sociale e civico e più precisamente al maestro di sci di Passolanciano e militante civico Eugenio Di Francesco, al militante civico ed ex Consigliere Comunale Lorenzo La Penna, titolare di una nota pasticceria nel rione Santa Maria e, infine a Manlio Madrigale, amministratore emerito della città, referente di Chieti per l’Associazione “Diritti in Movimento” che si occupa della tutela delle persone più fragili. Ha confermato la sua presenza anche il Sindaco di Chieti, Diego Ferrara.

La Spesa Sospesa è nata a ridosso del lockdown di marzo 2020 proprio per supportare in maniera concreta le famiglie che hanno vissuto gravi ristrettezze economiche.

Infine, la serata si concluderà con un momento conviviale allietato da buona musica. Sono, infatti, previsti un rinfresco, a cura dello staff di Elishar Bar e offerto dal Censorino Teatino, nonché un’esibizione musicale.

Lo spettacolo è a cura del Maestro della Banda di Chieti Marco Vignali, che si esibirà in trio insieme a Cristian Caprarese e alla vocalist Simona Mancini che su richiesta dei presenti potrà fare anche il karaoke.

Per l’occasione, il Maestro Marco Vignali annuncerà anche la canzone di prossima pubblicazione, con testo di Cristiano Vignali, dedicata a Chieti: il brano si intitolerà Teate Regia Metropolis.

Un evento rivolto a tutta la cittadinanza, dunque, con un occhio di riguardo agli abitanti del quartiere Levante.