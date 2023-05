Cena solidale di primavera all’Osteria Corridore L’Aquila

L’AQUILA – I volontari della Sezione di L’Aquila della Lega Nazionale per la Difesa del Cane hanno organizzato per il 26 maggio ore 20.00 all’Osteria Corridore la Cena di Primavera. Grazie a questa cena solidale sarà possibile aiutare concretamente i volontari nella gestione del Rifugio Cuccefelici per animali abbandonati e nelle attività sul territorio.

“Siamo molto felici di poter proporre nuovamente questo evento, utile a far conoscere l’Associazione a chi non ne ha avuto occasione e per stare insieme a chi invece da anni è al nostro fianco” dichiara Caterina Bonati Fagioli, Vicepresidente della Sezione locale di Lega del Cane.

“È una delle iniziative volte a invitare i cittadini ad affiancarsi e a sostenere la Lega del Cane di L’Aquila, Associazione che dal 1991 opera sul territorio al fine di arginare i fenomeni del vagantismo e del randagismo, diffondendo la cultura della sterilizzazione e dell’adozione responsabile che, insieme all’iscrizione all’anagrafe canina, sono gli strumenti preventivi più efficaci a questo scopo” conclude la Vicepresidente di Lega del Cane.

Il Rifugio Cuccefelici si trova nella Frazione di Paganica e ospita mediamente 350 cani che vengono accuditi 365 giorni all’anno con amore, dedizione e professionalità.

Il focus dell’Associazione è volto al recupero fisico e comportamentale degli animali – spesso provenienti da situazioni difficili – prima della reintroduzione in famiglia attraverso l’adozione.

Lega del Cane si occupa costantemente anche degli animali vaganti sul territorio attraverso il monitoraggio effettuato dal Nucleo provinciale di Guardie Zoofile Volontarie, che vigila su eventuali situazioni a rischio, di disagio, malagestione o maltrattamento. L’Associazione supporta, inoltre, i volontari che si occupano di colonie feline, aiutandoli nella parte burocratica per il riconoscimento (sterilizzazione, controlli sanitari), ma anche fornendo loro il cibo e le cure necessarie per i mici. Importante valore è dato alle campagne di informazione e sensibilizzazione che Lega del Cane effettua ciclicamente, al fine di ripristinare il corretto rapporto uomo-animale.

La quota di partecipazione è di 35,00 euro a persona; il menu sarà vegetariano. La prenotazione è obbligatoria, da effettuare entro il 23 maggio a questi riferimenti: 329.9064859 – info@cuccefelici.com.