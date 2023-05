Archi, Piano di Protezione Civile: la presentazione il 20 maggio

ARCHI – Sarà presentato sabato 20 maggio alle ore 9.30 in località Caduna a Piane d’Archi il Piano di Protezione Civile del Comune di Archi. Parteciperanno all’incontro i referenti della Protezione civile della Regione Abruzzo, l’ing. Massimo Staniscia, consulente dell’ente comunale, e il sindaco Nicola De Laurentis. Il piano rappresenta l’insieme delle procedure di intervento da attuare al verificarsi di un evento calamitoso, garantendo il coordinamento delle strutture chiamate a gestire l’emergenza. Per ogni fase di intervento, che è differente a seconda che si tratti di fenomeni meteo e idrogeologici, incendi o eventi sismici, vengono delineate le prime azioni da mettere in atto, al fine di garantire una pronta risposta, che è indicativa, in quanto tutto dipende dalla particolarità dell’evento e dalla sua estensione spazio temporale. Al fine di garantire la massima efficacia del piano, è importante che esso sia conosciuto dagli operatori coinvolti e dall’intera popolazione.

“Come amministrazione comunale riteniamo che presentare i punti essenziali del piano di Protezione Civile sia un atto necessario e responsabile – spiega il sindaco del Comune di Archi Nicola De Laurentis -. La popolazione, e con essa gli studenti delle nostre scuole che parteciperanno all’incontro, devono conoscere il nostro territorio, essere sensibilizzati sui rischi che possono derivare da questo e sapere i comportamenti da assumere in caso di emergenza”.