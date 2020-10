A Villa Pardi a Manoppello torna la Cena con delitto: ecco quando

Il 9 e 10 ottobre Nome in codice Zeiger trasformerà una normale cena in un passatempo intelligente e dinamico. Posti limitati

MANOPPELLO – Dopo la pausa dovuta al lockdown, gli attori di Cronosfera sono pronti a tornare sul palco o, per meglio dire, nei migliori ristoranti abruzzesi. In questi mesi l’associazione culturale di Pescara, che riunisce attori, scrittori, game-designer e registi, non si è fatta scoraggiare e ha lavorato sodo su una nuova Cronocena con delitto, la migliore produzione di sempre: Nome in codice Zeiger che debutterà il 9 e 10 ottobre, alle 20.30, a Villa Pardi.

Torna l’evento ludico/teatrale che trasforma una normale cena in un passatempo intelligente e dinamico. Stavolta la macchina del tempo ci porta a Berlino Ovest in piena Guerra Fredda, per incontrare uno dei personaggi più amati delle cene con delitto: il commissario Bruno Meyer.

Aprile 1971. Il clima che si respira a Berlino è teso. La situazione politica internazionale è come una bomba a orologeria che potrebbe esplodere da un momento all’altro. La guerra viene combattuta soprattutto dai Servizi Segreti dei due blocchi, americano e sovietico, perciò il ruolo delle spie in questa situazione è cruciale: dal loro operato dipenderà l’esito del confronto tra le potenze mondiali. Bruno Meyer, di recente trasferitosi a Berlino dopo la promozione a Commissario, è solo un poliziotto, estraneo a tutto questo. Fino a oggi.

Lo spettacolo interattivo sarà accompagnato da una cena con un menù ricco e raffinato: ricottina fresca di Serramonacesca, crostino con crema di cavolo viola e alice, pizza fritta con peperoni, riso selvatico con zucca e pancetta, braciola di maiale in crumble alle erbe di montagna e insalata, millefoglie con crema e cioccolato. Bevande e caffè inclusi. Varianti vegetariane su richiesta.

Il costo di cena e spettacolo è di 35 euro, il menu per bambini 20 euro.

Il pubblico potrà assistere alle avventure di Bruno Meyer nella massima sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli anticovid. Tutti gli spettatori terranno la mascherina prima di accomodarsi al tavolo e ogni volta che si muoveranno. Sarà garantito il distanziamento tra i tavoli e tra le persone sedute, con misurazione della temperatura all’ingresso.

I posti sono limitati e, a causa del gran numero di prenotazioni previste, si raccomanda di prenotare al più presto al link www.cronosfera.it/zeiger oppure al numero 388.6460565.