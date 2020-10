Serie C, Bari – Teramo 1-1: cronaca e tabellino della partita

Parità al San Nicola di Bari. Hanno deciso il match le reti di Bombagi dopo solo due minuti e Celiento nella ripresa

TERAMO – Allo Stadio San Nicola finisce 1-1 tra Bari e Teramo, lo stesso risultato della passata stagione. I biancorossi passano in vantaggio dopo soli due minuti di gioco: Bombagi sfrutta un errore difensivo e dalla trequarti calcia violentamente col destro; la palla colpisce il palo e si infila in rete. Reagisce il Bari. Al 10′ Piacentini impedisce a Marras l’ingresso in area. Al 18′ prova la conclusione Antenucci ma il tiro viene smorzato da una deviazione e non c’é nessun problema per Lewandowski. Al 19′ sinistro di Marras ma la palla termina a lato. Al 25′ Lewandoski sventa in angolo un colpo di testa di Antenucci. Al 42′ Ciofani ci prova dalla distanza ma la difesa teramana é attenta. Nella ripresa, al 5′, Lewandowski para una punizione battuta da Marras e deviata da Sabbione. Al 18’c’é il pareggio dei padroni di casa: Maita batte una punizione a sorpresa per Marras, che la stoppa e crossa per Celiento che realizza a pochi passi dalla porta. Al 26′ rovesciata di Marras con palla che finisce alta sopra la traversa. Nei minuti di recuero cross di Antenucci per Lollo ma Lewaandowski anticipa tutti. In virtù del pareggio entrambe le squadre salgono a 4 punti in classifica

TABELLINO

Bari (3-4-3): Frattali, Celiento, Sabbione, Di Cesare, Ciofani, Maita (dal 34′ st De Risio), Bianco, Corsinelli (dal 1′ st Lollo), Marras, Antenucci, D’Ursi (dal 34′ st Semenzato) A disposizione: Liso, Marfella, Perrotta, Esposito, Minelli, De Risio, Lollo, Andreoni, Semenzato, Candellone

Teramo (4-3-2-1): Lewandowski; Tentardini, Diakite, Piacentini, Lasik; Ilari (dal 36′ st Viero), Arrigoni, Santoro; Bombagi, Costa Ferreira (dal 17′ st Di Francesco); Pinzauti (dal 28′ st Mungo). A disposizione: Valentini, Celentano, Iotti, Trasciani, Mungo, Di Francesco, Viero, Birligea

Arbitro: Paolo Bitonti della sezione AIA di Bologna

Reti: al 2′ Bombagi (T), al 18′ st Celiento (B)

Ammonizioni: Ilari, Bombagi, Lollo, Viero, Ciofani

Recupero: 1’nel primo tempo e 4′ nella ripresa

Foto tratta dal sito ufficiale del sito Teramo Calcio