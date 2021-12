Celano si conferma “Comune riciclone” per il terzo anno di fila

La premiazione si svolgerà a Pescara il 20 dicembre. Sara possibile seguirne la diretta della sulla pagina Facebook di Legambiente Abruzzo

CELANO – Non entrerà nel Guinnes dei primati ma nel suo piccolo il Comune di Celano un grande obiettivo lo ha già raggiunto. Per il terzo anno di fila, infatti, risulta tra i comuni premiati per l’edizione 2021 di Comuni Ricicloni. Ne ha dato conferma ufficiale l’Ufficio di Presidenza di Legambiente Abruzzo con una nota inviata all’Amministrazione Comunale.

“È un grande traguardo e, soprattutto, uno stimolo a fare sempre meglio – afferma Dino Iacutone Consigliere comunale delegato all’agricoltura e all’ambiente- Grazie all’impegno dei cittadini, in armonia con l’amministrazione e gli operatori ecologici, i risultati arrivano. Celano è un comune particolarmente attento sia all’ambiente che nell’impiego di energie rinnovabili e saremo certamente protagonisti nella transizione ecologica”.

Nella comunicazione ufficiale è anche specificato che l’evento di premiazione si svolgerà a Pescara, negli spazi del padiglione “Daniele Becci” a partire dalle ore 10 di lunedì 20 dicembre. Sara possibile seguire la diretta della premiazione sulla pagina Facebook di Legambiente Abruzzo.

Per il comune di Celano e per l’Amministrazione Santilli in particolare si tratta, insomma, di un ulteriore segno di riconoscimento e di conferma del buon lavoro fin qui svolto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e la manutenzione e il decoro della Città.