Celano, importante incarico per il Consigliere Di Renzo

Tony Di Renzo, Consigliere Comunale con delega al Turismo, eletto Vicepresidente della Comunità del Parco Regionale Sirente Velino

CELANO – Il consigliere comunale con delega al turismo Tony Di Renzo è il nuovo Vicepresidente della Comunità del Parco Regionale Sirente Velino. Il prestigioso incarico, sancito dalla votazione unanime dall’assemblea plenaria dei Sindaci che fanno parte della Comunità del Parco, è il giusto riconoscimento per una realtà, quale quella di Celano tra le più importanti dell’area Parco, da sempre impegnata in prima linea nella politica ambientale e di salvaguardia delle risorse naturalistiche e di sviluppo del turismo.

“Sono lieto di accettare questa prestigiosa e impegnativa nomina. Ringrazio i colleghi e tutti coloro che hanno scelto la mia persona – dichiara il neo vicepresidente Di Renzo – e questo mi è da stimolo per condurre la mia attività con un grande senso di responsabilità. L’Ente Parco è per noi un punto di riferimento e una grande opportunità. Il mio auspicio è che ognuno possa sentire di farne parte integrante”.

Dopo la nomina del consigliere Di Renzo non sono mancati i messaggi di compiacimento per l’importante carica. Il Sindaco di Celano Settimio Santilli così si è espresso: “Esprimo i miei più vivi rallegramenti e complimenti a nome dell’amministrazione comunale di Celano per la nomina a Vicepresidente della Comunità del Parco Sirente Velino del consigliere comunale ed amico Tony Di Renzo. A lui, al Presidente Mario Cercarelli e a tutto il consiglio direttivo della Comunità del Parco Sirente Velino un sincero augurio di buon lavoro”.

Questi i Comuni rappresentati nella Comunità del Parco: Acciano, Aielli, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Magliano Dè Marsi, Massa d’Albe, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Pescina, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio Nè Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi.