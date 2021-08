Book Festival a San Benedetto in Perillis: appuntamenti dal 6 all’8 agosto

Per il fine settimana del 6 all’8 agosto in programma la passeggiata narrante, il laboratorio circense, presentazioni di libri e concerto finale

SAN BENEDETTO IN PERILLIS – E siamo così giunti, dopo straordinarie sorprese e grandi soddisfazioni, all’ultimo dei tre weekend di incontri culturali del book festival Libri nell’Entroterra edizione 2021, organizzato da Paolo Fiorucci (Il Libraio di Notte) nel piccolo paese di San Benedetto in Perillis, patrocinato dal Comune e il supportato dall’associazione culturale Perill’Arte. Per il fine settimana del 6-8 agosto sono in programma eventi diversi tra loro, dalla passeggiata narrante al laboratorio circense, dalle presentazioni di libri al concerto finale.

Venerdì 6 agosto, alle h 16.45, Francesca Camilla D’Amico, attrice, guida ambientale e autrice di vari spettacoli come Paolo dei Lupi, ci guiderà nel territorio montano di San Benedetto in Perillis attraverso una passeggiata narrante dal titolo RaccontaStorie.

Il giorno successivo, sabato 7 agosto alle h 18.30, sarà la volta dello scrittore Alessio Romano e dell’illustratore Roger Angeles con il loro Bukowski – Don’t try (Lisciani Libri), un viaggio tra testi e immagini che raccontano la vita, gli amori e le sbornie di uno tra gli scrittori più controversi e famosi d’America.

Domenica 8 agosto, si inizia alle h 18.00 con il Circo TiC – La tenda in Circolo impegnato in uno spettacolo laboratoriale di giocoleria circense per spettatori di tutte le età. Valentina Floro e Cristiano Coia vi intratterranno con giochi di magia e d’equilibrio, di danza e di acrobalance all’insegna del divertimento e della condivisione.

A seguire, alle h 21.00, Luigi “Grechi” De Gregori, cantautore e chitarrista di fama indiscussa, presenterà il libro da lui tradotto La ballata di Woody Guthrie di Nick Hayes (Minimun Fax), che racconta la vita e le gesta del compositore, scrittore e musicista, nonché prima icona americana della canzone di protesta.

In chiusura, alle h 22.00, sarà il momento del concerto di Tony Turco, cantautore folk originario di San Demetrio Ne’ Vestini, che intratterrà il pubblico con le sue ballate, classiche e nuove, sempre accompagnato dalla sua straordinaria chitarra acustica.

Ricordando che tutti gli eventi sono gratuiti e svolti rispettando le normative anti-Covid vigenti, vi aspettiamo dunque per un roboante “arrivederci”: le sorprese dal book festival Libri nell’Entroterra non finiscono qui.

Il programma degli eventi dell’ultimo weekend di incontri:

6 agosto

16.45: RaccontaStorie, passeggiata narrante con Francesca Camilla D’Amico.

7 agosto

18.30: Alessio Romano e Roger Angeles, Bukowski – Don’t try, Lisciani Libri.

8 agosto

18.00: Circo TiC – La Tenda in Circolo, con Valentina Floro e Cristiano Coia.

21.00: Luigi “Grechi” De Gregori, La ballata di Woody Guthrie, Minimum Fax.

22.00: Tony Turco in concerto.