Celano, nell’ex sede ANFFAS-Peter Pan un centro vaccinale

La struttura è dedicata, al momento, esclusivamente a tutti coloro che ad oggi non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino

CELANO – Sabato 18 settembre è stato attivato il nuovo centro vaccinale di Celano, situato all’interno dell’ex sede ANFFAS-Peter Pan in via Stazione 68. Il centro, voluto fortemente dal Sindaco Settimio Santilli è stato creato in accordo con l’amministrazione ed i medici di base, i quali hanno fornito al Punto Covid comunale la lista dei loro assistiti ancora sprovvisti di vaccino anti-Covid-19. La struttura è dedicata, al momento, esclusivamente a tutti coloro che ad oggi non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino. Ad accogliere gli utenti, oltre al personale sanitario, c’erano i volontari della Protezione Civile e della Misericordia di Celano.

“Sono soddisfatta del risultato ottenuto nella giornata di sabato – dichiara l’Assessore alla Sanità e Salute Antonella De Santis – e ringrazio in particolare il Dottor Luciano Lippa (Presidente provinciale SIMG – Società Italiana Medicina Generale), la Dott.ssa Antonina Ciccarelli, il Dottor Ulanio e tutti i medici di base per la loro professionalità e collaborazione, rimanendo a loro completa disposizione e dei nostri concittadini anche per il futuro. Abbiamo voluto e ottenuto l’apertura del centro vaccinale, ampio e confortevole, organizzato e aperto per la sicurezza di tutti e per un ritorno alla normalità. Era un obiettivo che come amministrazione ci eravamo prefissati. Grazie a questa struttura riusciremo a vaccinare tutte quelle persone che ancora oggi non si sono sottoposte alla prima dose di vaccino anti-Covid-19 per scelta e per altre problematiche”.

“Le persone vaccinate sono state contattate direttamente dal Punto Covid comunale su indicazione dei medici di base – sostiene al riguardo – il Vice Sindaco, nonché infermiere Piero Ianni.- Vista la forte adesione rinnoviamo l’invito a chi ancora non si è sottoposto alla prima dose del vaccino a partecipare all’iniziativa, in modo da rendere così la città più vaccinata e sicura. Il centro rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra città e la salvaguardia della salute dei cittadini. Ringrazio tutto il personale infermieristico e amministrativo che si è prodigato fin da subito per la buona riuscita del servizio, ed i volontari della Protezione Civile e della Misericordia di Celano per la passione e la disponibilità dimostrata”.

Tutti coloro che ancora non hanno un medico di base possono prenotarsi tramite il Punto Covid comunale al numero 0863/7954237 o sull’indirizzo e-mail: emergenzacovid.celano@gmail.com