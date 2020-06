Castrum Novum Piceni, visite guidate nell’archeologia e restauro

Sabato 20 giugno anche il Polo Museale Civico di Giulianova partecipa alle Giornate Europee dell’Archeologia con un appuntamento dal titolo “Pezzo…pezzo!”

GIULIANOVA – Si terrà sabato 20 giugno al Museo civico archeologico “Torrione La Rocca” di Giulianova, in via del Popolo, l’appuntamento giuliese delle Giornate Europee dell’Archeologia a cura della Soprintendenza A.B.A.P. dell’Abruzzo, dal titolo “Pezzo…pezzo! viaggio guidato nell’archeologia e nel restauro alla scoperta di Castrum Novum Piceni”. Le visite guidate gratuite su prenotazione saranno condotte da Gilda Assenti, funzionario archeologo della Soprintendenza d’Abruzzo, e da Isabella Pierigè, funzionario tecnico restauratore, che mostrerà alcune fasi delle attività di restauro in corso di svolgimento relativo ai reperti archeologici provenienti dalla città romana di Castrum Novum Piceni.

I turni di visita stabiliti si svolgeranno con inizio alle ore 16.00, 17.30 e 19.00, con massimo 8 persone a turno. La prenotazione è obbligatoria al numero 08580211 o alla mail museicivici@comune.giulianova.te.it. I partecipanti dovranno essere provvisti dei dispositivi di sicurezza individuali.

Dal 2010, il Ministero della Cultura in Francia affida a Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva (Inrap), il coordinamento e la promozione delle Giornate europee dell’archeologia(GEA).

In occasione delle GEA, tutti gli attori del mondo dell’archeologia si mettono all’opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e i retroscena di questo settore. Operatori di scavi, organismi di ricerca, università, musei e siti archeologici, laboratori, associazioni, centri archivi e collettività territoriali sono invitati a organizzare attività innovative, originali e interattive, destinate al grande pubblico.

“L’appuntamento di sabato 20 giugno è il segno manifesto di un atteso ed inedito percorso nell’ambito della valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino, intrapreso negli ultimi mesi con il rinnovato impegno della Soprintendenza d’Abruzzo e con i suoi organi territoriali, nonchè con il coordinamento tecnico-scientifico della direzione dei nostri Musei Civici – dichiara l’Assessore alla Cultura Giampiero Di Candido – impegno che si sta trasformando nella realizzazione di fondamentali attività di tutela che entreranno finalmente a pieno regime nei prossimi giorni con importanti novità”.