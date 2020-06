Di Marco su sopralluogo sul sito ex Montecatini a Piano d’Orta

BOLOGNANO – “Questa mattina la Commissione regionale speciale d’inchiesta sul SIN di Bussi ha effettuato un sopralluogo sul sito della ex Montecatini a Piano d’Orta di Bolognano. Ringrazio per l’iniziativa promossa il Presidente della Commissione, il consigliere regionale Antonio Blasioli; un impegno che era stato già preso in occasione della mia audizione in Commissione lo scorso 30 gennaio e che abbiamo chiesto fosse rispettato. Iniziative come quella odierna aiutano a garantire un maggior grado di trasparenza nei confronti dei cittadini.

Siamo consapevoli che la Commissione d’inchiesta non ha la potestà di adottare provvedimenti diretti, contrariamente a quanto è stato sostenuto oggi dal sindaco di Bolognano, ma siamo convinti che le attività conoscitive e ispettive della Commissione possano portare a risultati concreti per il territorio e la comunità di Piano d’Orta e dell’intero comprensorio pescarese.

Le ordinanze emesse durante la mia presidenza in Provincia di Pescara, già nel 2015, con le quali è stato individuato in Edison il soggetto inquinatore dei SIN di Bussi e Piano d’Orta, così come ricordato oggi dallo stesso Blasioli, rappresentano un punto fermo e certo nel lavoro svolto finora e tracciano la direzione da seguire nel percorso che dovrà portare alla bonifica di queste aree inquinate.

L’auspicio è che nella prossima Conferenza di servizio, convocata per il 30 giugno, tutti gli Enti coinvolti possano trovare una convergenza sulle azioni da intraprendere per agire concretamente al risanamento di questi territori”. Lo si apprende da una nota di Antonio Di Marco.