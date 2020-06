Giornate europee dell’archeologia in Abruzzo: ecco quando

Dal 19 al 21 giugno attività digitali gratuite per scoprire l’archeologia: ricostruzioni in 3D, visite virtuali, giochi per ragazzi

CHIETI – Dal 19 al 21 giugno tornano le Giornate Europee dell’Archeologia, quest’anno in forma digitale. Per non rinunciare a festeggiare l’archeologia insieme al pubblico, Inrap ha lanciato l’evento #Archeorama, sotto l’egida del Ministero francese della Cultura. Al fine di consentire a tutti gli attori di contribuire alla festa annuale dell’archeologia, in tutta Europa, e di reinventarla sotto una nuova luce, senza doversi spostare troppo da casa, #Archeorama consente la creazione di eventi digitali, la valorizzazione delle risorse online.

La Direzione Regionale Musei Abruzzo, con i suoi Musei Archeologici Nazionali, propone varie attività digitali gratuite per scoprire insieme l’archeologia: ricostruzioni in 3D, visite virtuali, giochi ed attività per ragazzi.

Tutte le iniziative europee sono pubblicate sul sito ufficiale:

https://journees-archeologie.fr/c-2020/lg-it/Italia/le-giornate-dell-archeologia-in-Europa

L’offerta digitale a cura delle Associazioni culturali che collaborano con i Musei Archeologici Nazionali presente nel portale delle GEA francese ai sottostanti link:

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj di Chieti

https://journees-archeologie.fr/fru-1753/c-2020/lg-it/Italia/fiche-initiative/8441/Museo-ArcheologicoNazionale-d-Abruzzo-Villa-Frigerj

Offerta digitale – Giochi – Tour virtuali – Collezioni digitali Crucipuzzle del Guerriero Le parole sono nascoste in un reticolo di lettere. Trovale più velocemente possibile! Gioco interattivo a cura dell’associazione culturale OltreMuseo

Le dodici fatiche di Ercole Sei in grado di ricostruire le dodici fatiche di Ercole nell’ordine corretto aiutandoti con le immagini? Gioco interattivo a cura dell’associazione culturale OltreMuseo Visita virtuale per riscoprire i capolavori del MANdA Visitando il museo di Villa Frigerj sei in grado di trovare il Guerriero di Capestrano? E l’Ercole Curino? Se hai individuato i singoli capolavori puoi anche vederli da vicino in 3D. Capolavori di scultura italica in 3D Scoprire i capolavori scultorei dei nostro passato nei minimi dettagli diventa una passeggiata con i nuovi modelli 3d del guerriero di Capestrano, della dama e delle altre sculture antiche che hanno dato volti e corpi colorati ai nobili padri delle genti d’Abruzzo.

Museo Archeologico Nazionale La Civitella di Chieti

https://journees-archeologie.fr/c-2020/lg-it/Italia/fiche-initiative/8420/Museo-Archeologico-Nazionale-laCivitella-Chieti

Offerta digitale – Video e podcast online Al Museo da casa: laboratorio sul mosaico – video Il laboratorio per bambini e ragazzi a cura dell’Associazione Mnemosyne è composto da un video didattico sul mosaico romano e da alcune schede di pixel art da scaricare, per l’ideazione del disegno di un mosaico da realizzare Il mausoleo di Lusius Storax e i giochi gladiatorii L’archeologa Maria Di Iorio vi racconta il Mausoleo di C. Lusius Storax, prezioso reperto per ricostruire una giornata di giochi nell’anfiteatro romano, conservato presso il Museo Archeologico La Civitella di Chieti

Museo Archeologico Nazionale di Campli

https://journees-archeologie.fr/c-2020/lg-it/Italia/fiche-initiative/8442/Museo-Archeologico-Nazionale-diCampli-Teramo-

Offerta digitale – Video e podcast online Alla scoperta della ricca necropoli di Campovalano Scopri i costumi dell’antica società che abitava Campovalano attraverso i materiali in metalli preziosi, le armi e il ricco vasellame in bronzo e in ceramica, le paste vitree, gli ornamenti femminili e gli amuleti raccolti nel Museo Archeologico Nazionale di Campli.

I Musei Archeologici afferiscono alla Direzione Regionale Musei Info, costantemente aggiornate, su riaperture, orari e numeri telefonici sul sito web Istituzionale https://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/musei o sui luoghi della cultura del MiBACT alla pagina https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sitoMiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/Ricerca/index.html#