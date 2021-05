Castelnuovo Vomano – Vastese in diretta: dove vedere la partita

CASTELNUOVO A VOMANO – Dopo la sosta per permettere la disputa dei recuperi, e la pausa forzata per Covid che ha impedito la disputa delle ultime due gare, il Castelnuovo Vomano torna in campo questo weekend ospitando la Vastese per la ventinovesima giornata di campionato.

Tutti negativi i due tamponi effettuati sui non contagiati nel corso di questa settimana, quindi finalmente si può tornare al calcio giocato. Mister Guido Di Fabio sarà costretto a ridisegnare la squadra in quanto, oltre agli ancora positivi alla Covid19, dovrà fare a meno anche dello squalificato Terrenzio e probabilmente degli infortunati Ndoye, Olivi e Seck, che si proverà fino all’ultimo di recuperare: “Dovremo fare attenzione alla Vastese, che è squadra solida, sta attraversando un buon momento e ha bisogno di punti per evitare i playout, non abbiamo passato una settimana semplice per il timore che il contagio si fosse potuto allargare, ma fortunatamente siamo riusciti a contenerlo e scenderemo in campo per ottenere il massimo e mantenere la zona playoff”.

La gara si disputerà domenica 16 maggio alle 16 sul terreno del “Comunale” di Castelnuovo Vomano a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook e sul canale youtube del Castelnuovo Vomano, che provvederà anche ad aggiornamenti live sul proprio profilo instagram.