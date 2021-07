CASTELNUOVO VOMANO – Il Castelnuovo Vomano comunica che, come confermato dalla Covisod, l’istruttoria relativa alla domanda di iscrizione alla serie D 2021/22 ha dato esito positivo e, quindi, regolarmente al via del campionato che prenderà il via il 19 settembre.

Inoltre, la società, comunica che il raduno della squadra si terrà, dopo i tamponi di rito per poter iniziare in tranquillità, venerdì 30 luglio e sabato 31 luglio presso lo stadio Comunale di Castelnuovo svolgendo i test atletici, mentre la preparazione vera e propria si svolgerà sempre sullo stesso terreno di gioco a partire da lunedì 2 agosto.