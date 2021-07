“L’evoluzione del gioco e il calcio femminile”, presentazione del libro a Silvi

Il prossimo 30 luglio la giornalista Francesca Di Giuseppe parlerà del suo libro edito da Lupi Editore nella terrazza sul mare dell’Elsa Bistrot di Silvi

SILVI MARINA – Si terrà venerdì 30 Luglio alle ore 18.30 nella terrazza sul mare dell’Elsa Bistrot di Silvi (Piazza Nenni 14) la presentazione del libro della giornalista Francesca Di Giuseppe “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile”.

La presentazione, organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale “Le Ali della Vita”, segue il contest pittorico “Calcio e Arte” lanciato dalla giornalista e dall’associazione lo scorso gennaio che consisteva nella realizzazione di opere eseguite in base alle emozioni e alle suggestioni suscitate dalla lettura del libro.

Durante la serata sarà possibile ammirare anche le opere degli artisti che hanno raccolto la sfida mettendosi in gioco: Lucrezia Di Francesco, Angelica Di Francesca, Edda Migliori, Maria Basile e Marcos Munoz.

“Questa presentazione è un tipo di evento che non mi sarei mai aspettata perché non pensavo che un libro che parla di calcio potesse scatenare così tanto interesse e attenzione da parte di artisti che hanno avuto la voglia, la passione e la curiosità di trasformare un libro in opera d’arte – ha dichiarato l’autrice Francesca Di Giuseppe – Sono contenta e curiosa di vedere cosa è stato riprodotto poiché ho avuto modo di vedere solo un’opera, quella di Maria Basile che è stata esposta durante la mia prima presentazione alla Biblioteca “Di Nicola”. Ringrazio gli artisti di tutto cuore perché sono stati molto gentili e disponibili e hanno mostrato molta attenzione nei confronti del mio libro. Come sempre spero sarà una bella serata in posto magico che si affaccia sul mare”.

Grande entusiasmo è stato espresso anche da parte della presidente de “Le Ali della Vita” Lucrezia Di Francesco che ha spiegato “La mia opera dedicata al libro ‘L’evoluzione del gioco e il calcio femminile’, si chiama Alnisà che significa donna in arabo. E’ un’opera che rappresenta appunto la donna nei suoi diversi aspetti simbolici. In questo caso è una donna che gioca a pallone indossando décolleté rosse, simbolo della femminilità ed elemento della lotta alla violenza di genere. Quindi, un lavoro che racchiude tutte le tematiche relative all’universo femminile che crea la vita e che lotta per i suoi diritti; tutto questo rappresentato in un vortice di movimenti prodotti dell’aria del pallone, dall’aria che avvolge la natura e dal movimento dei capelli della donna”.

Alla presentazione parteciperà anche l’Avvocata Beta Costantini, Consigliera Provinciale di Teramo, delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Giovanile e Consigliera Comunale del Comune di Silvi che ha dichiarato: “L’arte e lo sport del calcio sembrano due cose tra loro differenti ed invece hanno in comune l’essere espressione e rappresentazione dei sentimenti, dell’animo e dei valori di chi lo pratica. L’accostamento e il connubio che si realizzano con questa iniziativa, hanno tutte le possibilità di portare a un risultato veramente importante in termini di cultura, sensibilizzazione e formazione delle pari opportunità. In entrambi i campi c’è stata un’evoluzione per il mondo femminile. Nel tempo ci sono state artiste e calciatrici, come in altre professioni, che si sono dovute inventare di tutto e di più per poter riuscire a praticarle e ad affermarsi andando contro una visione prettamente maschilista e contro le stesse famiglie. Nonostante i buoni esempi di donne che, con enormi difficoltà, hanno abbracciato una carriera in tale veste e che hanno ottenuto brillanti successi, non si è ancora raggiunta la vera parità rispetto agli uomini mancando cioè quella cultura e forma mentis sociali per un cambio di passo definitivo. C’è ancora tanto da lavorare in questo senso e iniziative come queste non possono che avere anche il mio sostegno e supporto. Perciò mi complimento con Francesca Di Giuseppe e Lucrezia Di Francesco per averla organizzata; sarò lieta di parteciparvi e sono sicura che il risultato sarà positivo: l’immagine, la rappresentazione attraverso l’arte visiva, è un veicolo importante quanto la parola e forse anche più di questa per il raggiungimento della parità tra i sessi”.

Il libro “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile”, edito da Lupi Editore è in vendita su Amazon. Per ulteriori informazioni: postcalcium@gmail.com