Ai Campionati italiani a Roma Capuzzi e Di Paolo della Lanciano Nuoto

LANCIANO – Due giovanissimi della società sportiva “Lanciano Nuoto” parteciperanno ai Campionati italiani di categoria, che si svolgeranno allo Stadio del Nuoto di Roma, al Foro Italico, fino al prossimo 8 agosto. Alle competizioni, per le categorie Ragazzi e Seniores, sono stati iscritti 941 atleti che si daranno battaglia da domani al prossimo 3 agosto; dal 4 all’8 agosto, invece, in acqua, per le categorie Juniores e Cadetti, 1.083 atleti. “A difendere i nostri colori – dice l’allenatore Luca Fasoli – saranno Pierpaolo Di Paolo, nei 100 e 200 dorso, e Martina Capuzzi, nei 100 e 200 rana”. Capuzzi è di Guardiagrele (Ch), classe 2010, già dai 4 anni ha iniziato a frequentare la piscina e ad allenarsi; Di Paolo è di Lanciano (Ch), è del 2008 e nuota da quando aveva 8 anni. Nella scorsa primavera tutt’e due hanno preso parte ai “Criteria nazionali giovanili” a Riccione, ottenendo un’esperienza preziosa per affrontare questa nuova sfida. “Sono alla prima partecipazione ai Campionati tricolore della Capitale – aggiunge Fasoli – e saranno in vasca dalla prima giornata: Pierpaolo sarà in gara nei 200 dorso e Martina nei 100 rana. Il 2 agosto Martina affronterà i 200 rana; il 3 toccherà ancora a Pierpaolo, che sarà alle prese con i 100 dorso”. Rimarca Fasoli: “Entrambi si sono allenati instancabilmente per raggiungere questo importante traguardo. La loro determinazione e la loro preparazione hanno già portato a numerose medaglie conquistate in competizioni regionali”. “La “Lanciano Nuoto” – afferma il presidente Franco D’Intino – è orgogliosa di essere rappresentata da questi giovani talenti e augura loro un’esperienza emozionante e gratificante”.